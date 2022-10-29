انفجرت سيارتان مفخختان في العاصمة الصومالية (مقديشو) مستهدفتين وزارة التربية، ما أسفر عن سقوط «ضحايا» وأحدث أضرارا جسيمة في المباني المحيطة، وفق ما أفادت الشرطة وشهود.



وأعلنت الشرطة السبت مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات في الهجوم، واشارت الى انه يشتبه في أنه انتحاري.



وقال صادق دوديش المتحدث باسم الشرطة الصومالية إن «الانفجارين المتزامنين» وقعا على طريق في موازاة مقر الوزارة وخلفا «العديد من الضحايا».



ونقلت «رويترز» عن أحد سكان المدينة واسمه أحمد نور قوله «استهدفت سيارتان ملغومتان مبنى وزارة التعليم الواقع في شارع كيه 5».



وأضافت الوكالة أن الانفجارين وقعا بفارق دقائق من بعضهما البعض وتهشمت نوافذ في محيط المكان، وكثيرا ما تتبنى حركة الشباب المتحالفة مع «القاعدة» مثل هذه الانفجارات.