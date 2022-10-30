نجحت في اختبار تقنية «2CC» على شبكة الـ 5G وحققت سرعة 2.5 جيجابت في الثانية

جائزة «شريك العام لخدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة» من Westcon-Comstor

شركتها التابعة «مدى» حصدت جائزة لتميزها بتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية للسوق الكويتي

جائزة من Liferay تقديراً لتميزها في تجارب العملاء الرقمية القائمة على الابتكار



سجلت «زين» تواجدا مميزا في معرض جيتكس للتقنية العالمي الذي عقد مطلع شهر أكتوبر الجاري في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي سجلت الشركة من خلاله رصيدا حافلا من الجوائز التقديرية من شركاء الأعمال الذين اعترفوا بريادتها في قيادة المستقبل الرقمي بالسوق الكويتي.



وأتت مشاركة زين في هذا الحدث العالمي - الذي يعتبر من الأكبر في مجاله حول العالم - ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز تحولها الشامل إلى مزود الاتصالات الرقمي المتكامل، والذي بدأت رحلتها فيه من خلال طرحها العديد من الخدمات والحلول الذكية لقطاعي الأفراد والمؤسسات على مدار السنوات الماضية.



اختبار تقنية (2CC) على شبكة الجيل الخامس



خلال مشاركتها في المعرض، أعلنت زين اختبارها بنجاح لتقنية (2CC) على شبكة الجيل الخامس بسرعة بلغت 2.5 جيجابت في الثانية، وهي التجربة التي وصفتها بأنها خطوة رائدة نحو ترقية وتوسعة الشبكة استعدادا للانتقال للنسخة المحسنة من الجيل الخامس، وهي شبكة (G5.5) التي ستوفر فرصا لا حصر لها لقطاع الأفراد ومشاريع الأعمال مما يعزز الريادة الرقمية للكويت.



وتم اختبار تقنية (2CC) عن طريق الجمع بين نطاقي تردد من الجيل الخامس 2.3 جيجاهرتز وC-band استعدادا لإعلان الجهات المنظمة عن الخطة الوطنية الجديدة لتوفير نطاقات تردد اضافية من شأنها أن تدعم خدمات وتطبيقات النطاق العريض المتنقلة على شبكات الجيل الخامس وما بعدها.



ويمثل نجاح زين في هذا الاختبار خطوة كبيرة للشركة نحو الحقبة الجديدة لشبكة الجيل (G5.5) على شبكتها الأكبر والأكثر تطورا، فقد أتت هذه الخطة تماشيا مع استراتيجية زين لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التحول الرقمي في الكويت والمساهمة في رؤية 2035، فالشركة ملتزمة بالاستثمار في التطوير المستمر وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس الخاصة بها بأحدث التقنيات المبتكرة للحفاظ على مكانتها الإقليمية والعالمية كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وتلتزم زين بمواصلة تقديم أحدث تجربة رقمية لقاعدة عملائها وتمكين النظام البيئي الرقمي سريع النمو في الكويت، وهذا من شأنه أن يدعم ويسرع من استخدام خدمات التخزين والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات إنترنت الأشياء وغيرها.



جائزتان من Westcon-Comstor



على هامش مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية، حصدت زين جائزة «شريك العام - خدمات سيسكو للأعمال الصغيرة والمتوسطة في الكويت» من شركة Westcon-Comstor الموزع العالمي لخدمات تكنولوجيا الأعمال، وذلك تقديرا لتميزها في دفع منظومة التحول الرقمي بقطاع الشركات الناشئة من خلال تقديمها للحلول الأحدث والأكثر تطورا للشركات الصغيرة والمتوسطة.



وعبرت «زين» عن فخرها بإضافتها لهذه الجائزة إلى رصيد الإنجازات والجوائز التي حصدتها في الآونة الأخيرة، والتي تعكس جهودها المتواصلة وحرصها الدائم على أن تكون الوجهة الأولى لخدمة الاحتياجات التقنية للشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال بما يسهم في تحفيز بيئة التعاون المشترك وتطوير قطاع الأعمال الناشئة والصغيرة في السوق الكويتي،



وأتت الجائزة تقديرا لتميز الشراكة الاستراتيجية بين زين Westcon-Comstor على مدار السنوات الماضية في تقديم خدمات شركة سيسكو العالمية الموجهة لأصحاب الأعمال الناشئة، فقد تعاون الشريكان في العديد من المجالات الحيوية ذات الأهمية مثل البنية التحتية الأساسية، والشبكات، وتقنية SD-WAN، وحلول الأمن وتكامل الأعمال وغيرها، وذلك لمساعدة أصحاب الأعمال على التميز وتحقيق النمو المستدام في سوق العمل.



كما قدمت شركة Westcon-Comstor أيضا جائزة «شريك العام - خدمات سيسكو» إلى شركة مدى للاتصالات التابعة لشركة زين الكويت، وذلك تقديرا لتميزها في تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية الأكثر تطورا لقطاع الأعمال في السوق الكويتي، مثل خدمات البنية التحتية الأساسية، وخدمات مراكز البيانات، والخدمات المتكاملة، وحلول الجيل الخامس 5G، وغيرها.



وتعتبر Westcon-Comstor واحدة من الشركات الرائدة في مجال توزيع الخدمات ذات القيمة المضافة الخاصة بالأمن والشبكات والبنية التحتية ومراكز البيانات وغيرها، وذلك من خلال شبكة شركائها الواسعة المتكونة من الشركات التكنولوجية العالمية التي تقدم الحلول المتطورة وفق أعلى المواصفات والمعايير.



جائزة «أفضل شركة في قطاع الأعمال والمستهلك والسوق» من Liferay



تقديرا لجهود زين ذات النظرة المستقبلية في إدارة محتوى الويب والتكامل عبر التطبيقات للارتقاء بتجربة العملاء نحو مستوى أفضل، حصدت زين جائزة «أفضل شركة في قطاع الأعمال والمستهلك (B2C) والسوق» من شركة Liferay المزود الرائد للمنصات الرقمية التي تبتكر تجارب رقمية محسنة على مستوى المؤسسات والمدعومة بالسحابة لتسريع وتيرة الابتكار.



ومن خلال الشراكة طويلة الأمد القائمة بين الشركتين منذ عام 2016، أتت هذه الجائزة تقديرا لجهود زين المستقبلية في إدارة محتوى الويب ونتائج البحث والتكامل عبر التطبيقات وغيرها المزيد، فقد ساهم التعاون مع زين إلى إرساء دعائم نهج مبتكر في اعتماد خدمات السحابة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من المجتمعات المتقدمة رقميا، وذلك باستخدام أحدث الخدمات الرقمية من خلال منصة Liferay للتجربة الرقمية (DXP).



ومن خلال ترقية تجارب دورة حياة العملاء الشاملة، وبفضل التخصيص المرتكز على البيانات في بيئة متصلة وآمنة، عززت زين خبرتها وقدراتها للارتقاء بتجربة العملاء نحو مستوى أفضل وأكثر تطورا، فبصفتها شركة رائدة في قطاع الاتصالات، فهي تعتبر أن من صميم مسؤوليتها الارتقاء بتجارب العملاء باستخدام أحدث التقنيات ذات الصلة، وقد ساهمت علاقتها مع Liferay في نجاح استراتيجيتها التنموية الشاملة لتقديم أفضل المنتجات والخدمات، مما يمهد الطريق نحو إنشاء مجتمع رقمي واقتصاد معرفي.



ومن خلال التركيز على تقنية اتصال الجيل السادس 6G القادمة ومزاياها وإمكاناتها التي لا تحصى، من المتوقع أن يحرز قطاع الاتصالات تقدما بخطوات واسعة وغير مسبوقة في خدمات المؤسسات، ومن المؤكد أن هذا سيعزز القيمة التي تقدمها زين، بالإضافة إلى أدائها عالي المستوى وموثوقيتها المتعارف عليها في سائر أنحاء المنطقة.



وتستمر زين في تحقيق استراتيجيتها نحو التحول إلى المزود الرقمي المتكامل، والتي تهدف من خلالها بشكل رئيسي إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي، كما تعكس هذه الجوائز التزام زين بدفع عجلة التحول الرقمي في الكويت من خلال المساهمة في تطوير قطاع الأعمال المحلي وتزويده بأحدث حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.