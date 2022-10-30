صناعات الغانم «مجموعة قتيبة الغانم» حققت المعادلة الأصعب.. وتتركز أعمالها على 4 قطاعات حيوية

تمتلك علامات تجارية مسجلة في مختلف الدول وصاحبة امتياز لعدة وكالات تجارية عالمية



سلسلة متاجر إكسايت للإلكترونيات منتشرة حول كل مناطق الكويت وفي طور التوسع في المملكة العربية السعودية



شركة «كيربي» للمباني الحديثة التابعة للمجموعة تتخصص في المباني سابقة الهندسة بسعة 425 ألف طن متري سنوياً

لديها 6 مصانع.. 3 منها في الهند وأخرى بالكويت والإمارات وفيتنام وأنجزت أكثر من 50 ألف مشروع عالمي

قطاع السيارات يضم 8 علامات تجارية عالمية مرموقة ومميزة.. بالإضافة إلى الصيانة وقطع الغيار



علي إبراهيم



«صناعات الغانم».. اسم اقترن بتراث اقتصادي يمتد لما يقارب 100 عام، شهدت خلاله المجموعة إنجازات مستمرة تعاظمت فيها القيمة الرأسمالية مرة تلو الأخرى لتتحول الشركة التي بدأت بهوية كويتية إلى نموذج أعمال فريد، دفعها بصورة تلقائية لتصبح مجموعة متعددة الجنسيات تتواجد بنشاط كثيف ومتنوع في نحو 40 دولة على مستوى العالم، وسط شراكات مع كيانات عالمية.



ولم يكن طريق «صناعات الغانم» نحو القمة سهلا، إذ مهد بسواعد وعقول آمنت بثقافة الأعمال التقدمية، واستشراف المستقبل، كفلسفة انتهجتها الإدارة وأرست قواعدها بين كافة كوادرها لتصبح نهجا أصيلا في المجموعة، الأمر الذي دفع نموذج أعمالها إلى التطور يوما بعد الآخر، لتحقيق المعادلة الأصعب وسط سياسة تحوطية تتجنب المخاطر بما يحقق استقرارا للعمليات والأداء التشغيلي على كافة الأصعدة.

ويأتي هذا النجاح الذي حققته بناء على عدة عوامل رئيسية تتمتع بها «صناعات الغانم» على رأسها تنوع نموذج الأعمال الذي يرتكز على العمل في 4 قطاعات رئيسية تضم أكثر من شركة تشكل كل واحدة فيها علامة تجارية مستقلة بذاتها، وسط شراكة مع مئات الوكالات التجارية العالمية.



وتنشط مجموعة صناعات الغانم في مجال البيع بالتجزئة والإلكترونيات والمفروشات والسلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات، وحلول الأعمال والخدمات الهندسية وتصميم وتصنيع المباني الفولاذية الحديثة، إضافة إلى المواصلات وخدمات النقل والشحن، ووكالات السيارات، بالإضافة إلى غيرها من القطاعات مثل تمويل التجزئة، واللوجستيات مثل المواصلات وخدمات النقل والشحن.



قطاع الصناعة



تنشط المجموعة بصورة كبيرة في قطاعي الصناعة والهندسة وتمتد أعمالها في تلك القطاعات خارج حدود الكويت، ويأتي على رأسها نشاط شركة «كيربي» العالمية وهي متخصصة في المباني سابقة الهندسة ومعترف بها كواحدة من أكبر المصنعين عالميا في هذا القطاع بسعة 425 ألف طن متري سنويا.



ولدى «كيربي» 6 مصانع حول العالم، تغذي العديد من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة إلى السوق الآسيوية، إذ تعد «كيربي» إحدى أبرز قصص نجاح شركة صناعات الغانم، خاصة بعد أن وضعت الشركة حجر الأساس لمصنعها الأخير في ولاية غوجارات الهندية، وهو ثالث مصنع للمجموعة في الهند ليرفع من طاقتها الانتاجية في مجال تصنيع المباني الحديثة والفولاذية مسبقة التصميم، وإضافة إلى مصانعها في الهند تضم شبكة مصانع «كيربي» منشآت في الكويت والإمارات وفيتنام، ولا يتوقف طموح الشركة عند ذلك الحد، إذ إنها في طور تشغيل مصانع في المملكة العربية السعودية.

وأنجزت «كيربي للمباني الحديثة» أكثر من 50 ألف مشروع عالميا بما في ذلك المشاريع الصناعية والمباني التجارية والمدارس ومحلات السوبر ماركت وحظائر الطائرات والملاعب والمستشفيات والمباني العالية، حيث تضمنت قائمة مشروعاتها عدة مشاريع للمنشآت الصناعية لصالح شركات عالمية مثل توشيبا، والمخازن والمستودعات الضخمة الحديثة والمطورة، والتي تعد أحد الأساسيات لخدمة سوق التجارة الإلكترونية، ومن ضمنها شركة أمازون العالمية.



البيع بالتجزئة



تنشط «صناعات الغانم» في عمليات البيع بالتجزئة بمنافذ بيع في جميع أنحاء الكويت، مع توسع ملحوظ في المملكة العربية السعودية، إذ تشمل علاماتها التجارية في ذلك القطاع ذراعين رئيسيتين هما «إكسايت للإلكترونيات» و«صفاة هوم».



وتضم سلسلة متاجر إكسايت التي يفوق عددها 40 فرعا في كافة أرجاء الكويت أكثر من 300 علامة تجارية عالمية في مجال الإلكترونيات تحت سقف واحد، والتي تشمل أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية وإكسسواراتها الحديثة، بالإضافة إلى المنتجات المتعلقة بمجال ألعاب الفيديو، من سماعات ووحدات تحكم وشاشات ومكبرات صوت وكراسي مصممة خصيصا لضمان راحة عشاق ألعاب الفيديو، وأجهزة الواقع الافتراضي (Virtual Reality) التي تلاقي رواجا كبيرا عند محبي ألعاب الفيديو، وتحرص الشركة على مواكبتها الدائمة لأحدث التقنيات بأسعار تنافسية وخدمات احترافية لما بعد البيع.

وبالإضافة إلى سلسلة فروعها المنتشرة حول الكويت، تقدم الشركة خدماتها عن طريق موقعها الإلكتروني وتطبيقها المتاح على الهواتف الذكية، مع إمكانية التوصيل أو الاستلام في نفس اليوم.



أما علامتها التجارية «صفاة هوم» فتقدم مجموعة من الخيارات الواسعة لتصمم من خلالها منزلك وفق أحدث صيحات الموضة بأسعار تنافسية إذ يمكنك من خلال تلك العلامة تأثيث منزلك بالمفروشات المنزلية المعاصرة وتجهيزات الحمامات والاكسسوارات مع تقديم استشارات التصميم وخيارات ائتمان سهل والتوصيل المجاني والتركيب.



قطاع الهندسة



أما في القطاع الهندسي، فتمتد خبرات المجموعة فيه لأكثر من 50 عاما عبر شراكات مع علامات تجارية عالمية، تعمل في القطاعات التجارية والسكنية والصيانة، لتكون بذلك مزود الحلول المفضل لجميع الأعمال الجاهزة في القطاع السكنية والتجاري، وخصوصا مع عروض تصميم وتسويق وتنفيذ التكييف المركزي، وحلول المصاعد مع خيارات منزلية كاملة.

هذا، وتقدم المجموعة الهندسية كذلك حلولا متكاملة للإضاءة الذكية والأنظمة الأمنية للمنازل والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى الحلول المكتبية.



قطاع السيارات



تمثل شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم) عدة علامات تجارية عالمية في قطاع السيارات، تشمل شيفروليه وكاديلاك، بالإضافة إلى فورد ولينكون، هوندا (السيارات والدراجات والمحركات)، ولوتس، كما تضم في عملياتها التشغيلية 2 من العلامات الصينية الواعدة وهما شيري وإكسيد.

وتنتشر معارض السيارات ومراكز خدمة ما بعد البيع للعلامات التجارية التي تمثلها شركة صناعات الغانم في مختلف مناطق الكويت.



إضافة إلى ذلك، تمثل الشركة العلامة التجارية لشاحنات فورد الثقيلة، التي ترتبط بالعمل في العديد من القطاعات العمرانية والإنشائية. كما تمتلك الشركة علامة «من الدعامية إلى الدعامية» وهي مراكز متكاملة لخدمات صيانة المركبات، تستوعب جميع ماركات السيارات وتنتشر في11 موقعا بالكويت وتخدم تقريبا نحو 160 ألف مركبة في السنة.



هذا بالإضافة إلى علامة كروموزون، وهي شركة متخصصة في إكسسوارات السيارات وملحقات ما بعد البيع وتتمتع بمنتجات عصرية تلبي كل الأذواق.

ولا تقف عمليات قطاع السيارات في المجموعة عند هذا الحد، إذ تمتد لتصل إلى عمليات التأجير عبر شركتي أفيس ويوروبكار، المتخصصتان في عمليات تأجير السيارات، ناهيك عن التعامل مع وكالات تجارية رائدة في سوائل المحركات مثل «بريتش بتروليم»، وأخرى في الصناعات الداعمة لقطاع السيارات.



الأغذية والمشروبات



تركز «صناعات الغانم» جهودها في قطاعي الأغذية والمواد الاستهلاكية، حيث تدير وكالات تجارية شهيرة كما تعد وكيلا للكثير من المواد الاستهلاكية، إذ يأتي على رأس وكالاتها التجارية سلسلة مقاهي «كوستا كوفي» البريطانية، إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال القهوة الفاخرة في العالم والتي تدير المجموعة لها ما يقارب 100 متجر في الكويت.

وبفضل نجاح تجربتها في الكويت، نقلت شركة صناعات الغانم هذه التجربة إلى المملكة العربية السعودية، حيث افتتحت حتى الآن أكثر من 30 متجرا في المملكة وهي في طور التوسع إلى مناطق أخرى في السوق السعودي، هذا بالإضافة إلى افتتاحها فروعا لسلسلة مقاهي كوستا كوفي في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.



إضافة إلى ذلك، تمتلك شركة صناعات الغانم حق امتياز تطوير سلسلة مطاعم وينديز في المنطقة، الذي حصلت عليه في عام 2015. وتدير «صناعات الغانم» اليوم عدة فروع لسلسة المطاعم الأميركية الشهيرة في الكويت بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.



المواد الاستهلاكية



أما فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، فإن شركتها التابعة «الخليج للتجارة والتبريد» تعد من رواد توزيع السلع الاستهلاكية في الكويت عبر شراكات مع كيانات كبرى عالمية متعددة الجنسيات توزع البضائع على أكثر من 4500 متجرا للتجزئة والجملة بالإضافة إلى المؤسسات إذ تضم قائمة منتجاتها عددا من العلامات التجارية العالمية من المواد غير الغذائية، مثل كولجيت وبالموليف، بالإضافة إلى علامات تجارية مشهورة في قطاع السلع الاستهلاكية الغذائية مثل علامة مارس، وغيرها من علامات تجارية للحلويات والسكاكر والأجبان والتوابل والحبوب والأطعمة وغيرها.



دعم الأيادي العاملة الوطنية



يجدر بالذكر أن شركة صناعات الغانم أطلقت في وقت سابق مبادرة «أكاديمية صناعات الغانم» وهي مبادرة تهدف الى تمهير وتأهيل الأيادي العاملة الوطنية للخوض في سوق العمل، وذلك عبر برنامج تدريبي مكثف يستهدف حديثي التخرج ليتم تدويرهم خلال مدة تتراوح ما بين 6 و9 أشهر على عدد من الإدارات والعمليات في مختلف الشركات التابعة لمجموعة صناعات الغانم.



تتسق هذه المبادرة مع جهود ومساعي شركة صناعات الغانم المستمرة في توطين الأيادي العاملة والمساهمة الفاعلة في خلق جيل مؤهل ذي كفاءة لريادة القطاع الخاص، مما يدعم عددا من الأهداف المندرجة تحت رؤية كويت جديدة 2035، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في احتضان الطاقات الشابة الماهرة وإعدادهم لتولي زمام الأمور وريادة المستقبل.