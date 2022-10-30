لمسات تصميم مميزة باللون البلاتيني ساتان اللامع مع مجموعة كبيرة من التجهيزات التي يفضلها عشاق «بورشه»



طرحت بورشه سيارتها العريقة باناميرا بحلة جديدة أكثر أناقة، حيث تتمتع بسمات فريدة من نوعها لتجمع بين أداء السيارات الرياضية والراحة التي توفرها سيارات الصالون الفاخرة، إضافة إلى لمسات التصميم المميزة باللون البلاتيني ساتان اللامع مع مجموعة كبيرة من التجهيزات الاختيارية التي يفضلها محبي سيارات بورشه والتي تأتي كتجهيزات أساسية لتميز بورشه باناميرا بلاتينيوم عن غيرها من الطرازات.



إطلالة أكثر توهجاً



تتميز طرازات باناميرا بلاتينيوم بمقدمة ذات تصميم رياضي، مزودة بشبكات تهوية أنيقة، فتحات هواء تبريد جانبية كبيرة الحجم، مصابيح أمامية LED matrix، مع نظام الإضاءة الديناميكي بلاس من بورشه.



كما تتعزز الإطلالة الأنيقة وديناميكية السيارة بفضل السقف البانورامي وعجلات Exclusive Design Sport قياس 21 بوصة المطلية باللون البلاتيني، أنابيب العادم الرياضية السوداء، إطار النوافذ الجانبية ذو اللون الأسود شديد اللمعان بالإضافة إلى المصابيح الخلفية بتصميم Exclusive Design.



ويمتد خط المصابيح المعدل مع مسار الحواف المتوائم بسلاسة عبر غطاء حيز الأمتعة.

ومن خلال ذلك٬ يتصل مصباحا LED الخلفيان المصممان بشكل جديد ببعضهما البعض بانسيابية رائعة.



ويأتي طراز بلاتينيوم بنظام المساعدة على الوقوف بكاميرا الرؤية الخلفية، إضافة إلى وظيفة التعتيم التلقائي للمرايا الخارجية ونظام التعليق الهوائي المتكيف مع نظام التحكم بالتعليق النشط من بورشه.



وتتألق سيارة باناميرا بلاتينيوم على الطريق بفضل لمسات التصميم المطلية باللون البلاتيني والتي تتضمن إطار فتحة الهواء خلف العجلات الأمامية، كما تتوفرعجلات Panamera Style قياس 20 بوصة باللون البلاتيني كتجهيز اختياري.



أناقة المقصورة في أروع صورها



نظرا لأن الراحة أثناء القيادة من أهم ما يميز سيارات بورشه وخاصة طراز باناميرا٬ فقد صممت بورشه أنظمة تحكم مطورة لتوفر درجة عالية من الراحة ومستوى اتزان فائق عند اجتياز المنعطفات.

ويعمل التطبيق المعدل لنظام التحكم المتوائم في ممتصات الصدمات من بورشه (PASM) على تحسين مستوى الراحة عند امتصاص الصدمات بشكل ملموس.

كما تم تطوير الإطارات خصيصا لسيارة باناميرا لتعمل على تحسين كفاءة الأداء العرضي ولتتناسب بشكل خاص مع عمليات اجتياز المنعطفات بطريقة رياضية.



وتتواصل اللمسات الفاخرة في المقصورة، لتأتي السيارة مجهزة بعجلة القيادة GT الرياضية ونظام التوجيه بلاس، وأبواب بخاصية القفل المريح مع نظام فتح السيارة من دون استخدام المفتاح، ومقاعد أمامية مريحة يمكن تعديلها كهربائيا بـ 14 وضعية مع وظيفة الذاكرة.



أقصى حدود المتعة أثناء القيادة



صنعت باناميرا بلاتينيوم لتغير مفهوم فئة كاملة من السيارات بالمزج بين أداء السيارة الرياضية وسيارات الصالون الفاخرة، مؤكدة أن سيارة الصالون يمكن أن تكون أكثر من ذلك بكثير، حيث تتميز بديناميكيات قيادة فائقة وروح رياضية أصيلة لتجعل هذا الإصدار المحدود من طرازات بورشه باناميرا ينبض بشغف وعشق القيادة.



وقد صممت مقصورة القيادة بشكل أكثر دقة وعملية موجه خصيصاً للسائق كي تبعث شعورا رائعا بالأجواء الحقيقية للسيارة الرياضية. ويتم تدعيم مقصورة القيادة بثلاثة أنواع مختلفة من المقاعد يمكن ضبط مسارها على النحو الأمثل حسب احتياجات السائق والراكب الأمامي.

وتتيح المقاعد المريحة ذات خاصية التعديل على المسار إمكانية اختيار مزايا ضبط إضافية، مما يزيد من راحة الجلوس ويمنحها ديناميكية أكثر أثناء القيادة.



إضافة إلى ذلك، تتوفر المقاعد الخلفية مع وظيفة التدفئة، ونظام الصوت BOSE Surround Sound، ومجموعة تزيين المقصورة من الألمنيوم المصقول باللون الأسود وشعار بورشه على مساند الرأس.

كما تتميز المقصورة بتجهيزات حصرية إضافية، حيث تصنع واقيات عتبات الأبواب من الألمنيوم المصقول المطلي باللون الأسود وتحمل شعار «Platinum Edition». وكذلك تم تجهيز جميع الطرازات بساعة ذات عقارب أنيقة في لوحة القيادة كتجهيز أساسي.



وتتوفر الآن سيارات باناميرا بلاتينيوم عند الطلب، لمزيد من المعلومات عن سعر النسخة المحدودة، وتوفرها، يرجى زيارة مركز بورشه الكويت.