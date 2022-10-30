قالت المديرة العامة لشركة ديليفرو الكويت سهام الحسيني، في مقابلة مع «الأنباء» إن الشركة شهدت نموا كبيرا من حيث الحصة السوقية الإجمالية في الكويت، مشيرة إلى تسجيل قفزة كبيرة بنمو أعمال الشركة منذ انطلاقها بالسوق الكويتي في عام 2019.

وأضافت الحسيني: انه انطلاقا من المملكة المتحدة ووصولا إلى مكتب «ديليفرو - الكويت»، فإن الشركة تركز بشدة على التنوع في كل قطاعاتها ودعم خطط التنمية والاستدامة، فضلا عن توفير فرص عمل متعددة للكفاءات المحلية وغيرها في سبيل تحقيق التطور وتنمية المواهب بشكل مستمر، هذا بالإضافة إلى وجود نساء قياديات في مختلف



الأقسام والإدارات، ومعالجة أي مشكلة متعلقة بفجوة الأجور.. وفيما يلي التفاصيل:



كيف كان أداء ديليفرو في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية؟



٭ بشكل عام، شهدنا نموا كبيرا من حيث حصتنا السوقية الإجمالية في الكويت، كما شهدنا أكبر قفزة نمو منذ إطلاق الشركة في الكويت في عام 2019، ومازلنا نرى ونراقب هذا التحسن في حصتنا السوقية الإجمالية على أساس شهري وسنوي.



ما الفروقات التي لاحظتها في سلوك العملاء في الكويت مقارنة بالدول الأخرى؟



٭ أكثر ما يميز سلوك المستهلك في الكويت هو إعادة الطلب، حيث يطلب العملاء في الكويت بين 30 و40% أسبوعيا أو شهريا مقارنة بنظرائهم على مستوى العالم. عملاء الكويت يشكلون قاعدة استهلاكية متينة ولديها تردد عال في الطلب.



تواصل ديليفرو الكويت الفوز بجائزة أفضل تطبيق توصيل سنويا، ما الذي يجعل الشركة ناجحة لكل من العملاء والموظفين؟



٭ بالنسبة للعملاء، فهو مزيج من 3 عوامل، أولا، لدينا خوارزمية مصممة لاختيار السائق الموجود في الموقع المناسب للذهاب إلى المطعم المناسب.

هذه أحد أهم العوامل الرئيسية التي تجعل مستويات خدمتنا رائدة ودقيقة. العامل الثاني هو فريق العمليات القوي، فعادة ما تحتاج الأعمال إلى معرفة الظروف المحلية وثقافة القيادة القوية التي تمكن الإنجاز.

وأخيرا، العامل الثالث هو فريق رعاية العملاء، حيث لدينا فريق رعاية عملاء داخلي ومجهز بأحدث المعايير، لاسيما منها مستوى خدمة استثنائية للرد على العملاء والإجابة عن الاستفسارات والتأكد من توفير المعلومات للعملاء ورضاهم.



ماذا عن السائقين؟ كيف تتعامل ديليفرو مع الظروف المتغيرة التي يعملون فيها؟



٭ يقدم فريق ديليفرو بشكل مستمر مبادرات لضمان سلامة السائقين وحمايتهم على مدار السنة، بدءا من توفير معدات خاصة لهم تحميهم طوال العام، وتوفير التدريب الدوري اللازم حول الأمن والسلامة وصولا إلى محطات لتوزيع المياه، لاسيما خلال فصل الصيف.

ونهدف من خلال هذه المبادرات لجعل ساعات العمل مريحة وآمنة لكل سائق. كما تتعاون ديليفرو بانتظام مع شركائها من المطاعم الشهيرة على مدار العام لاستضافة سائقيها مجانا كجزء من مبادرة «أبطال ديليفرو».



ما الذي تفعله ديليفرو لتعزيز رؤية الكويت 2035 بفاعلية؟



٭ من المملكة المتحدة وصولا إلى مكتبنا في الكويت، نركز بشدة على التنوع في كافة قطاعاتنا وعلى تحقيق ودعم خطط التنمية والاستدامة، فضلا عن توفير فرص عمل متعددة للكفاءات المحلية وغيرها في سبيل تحقيق التطور وتنمية المواهب بشكل مستمر، هذا بالإضافة إلى وجود نساء قياديات في مختلف الأقسام والإدارات، ومعالجة أي مشكلة متعلقة بفجوة الأجور.



هنا في الكويت، يتألف مكتبنا من عدد كبير من النساء مقارنة بالرجال، على الرغم من وجود توازن بشكل عام في ديليفرو على مستوى العالم، هذا شيء عملت ديليفرو عليه مؤخرا بوعي كشركة رائدة في قطاع التوصيل، إضافة إلى ذلك، نؤمن بدور الشركات الأجنبية في توسيع الاقتصاد المحلي وخلق قيمة مضافة فيه، سواء على صعيد توفير الخبرات والتقنيات العالمية في البلاد، أو خلق فرصة عمل للشباب، أو خلق نظام اقتصادي متنوع يشجع العمل والمنافسة، وهذا أحد أهم أسباب عملي كشابة كويتية مع شركة عالمية في بلدي الكويت.



لاحظنا تواصل ديليفرو تنظيم المبادرات المجتمعية والمشاركة فيها، أخبرينا عن أحدث المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا في الكويت؟



٭ في ديليفرو، شغفنا هو الطعام، ونؤمن بأن لنا دورا فاعلا في مواجهة صعوبات الأمن الغذائي، خصوصا في مثل هذه الظروف الاقتصادية، ولهذا أطلقنا هذا العام حملة «حياة متكاملة» لنعمل معا على توفير الأغذية الأساسية للعائلات المحتاجة، بالتعاون مع جمعية العمل الاجتماعي وشركة Food Box.

وأنا فخورة بجميع العاملين في ديليفرو وتفانيهم في العطاء للفئات المحتاجة في المجتمع. كما أقدر الدعم الذي حصلنا عليه من شركائنا في هذه الحملة.



ما أولويات الشركة والمشاريع الكبرى للمستقبل؟



٭ في الكويت، هدفنا الرئيسي هو أن نكون الشركة الرائدة في السوق، نريد أن ننمو ونحصل على أكبر حصة في السوق، لكننا نريد أن نفعل ذلك من خلال تقديم الأفضل لعملائنا، ونقول دائما إن لدينا سوقا ثلاثي الجوانب: المستهلكون والسائقون والمطاعم.



ما الذي يجعل الكويت سوقا جاذبا لديليفرو؟



٭ حب الكويتيين للطعام بأنواعه ومطابخه المختلفة، وطلبه المتزايد عليه. هناك أيضا العديد من الموهوبين الشباب المهتمين بالقطاع، بالإضافة إلى المطاعم المحلية، هناك أيضا آليات مختلفة للتمويل والوصول إلى رأس المال المطلوب.

الكويت أعلى بكثير من أي دولة أخرى من حيث النسبة المئوية لمبيعات المطاعم على منصات التوصيل، مقابل المبيعات داخل المطاعم، حتى قبل تفشي الوباء، كانت المطاعم هنا تكسب من عمليات التوصيل أكثر من المبيعات الداخلية.

الآن، بعد الوباء، فتحت بعض المطاعم أفرعا للتوصيل فقط، مما يسرع ويزيد من خدمتنا أكثر. نحن الجسر الذي يربط بين تلك المطاعم والعملاء، لذلك هناك إمكانات كبيرة للنمو لشركة ديليفرو في الكويت.