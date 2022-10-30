تواصل «أسيكو للصناعات» مسيرتها لأكثر من 3 عقود في تقديم خدمات وحلول بناء متكاملة لتلبية احتياجات مختلف أنواع المشاريع في الكويت، كما أنها تتمتع بتواجد إقليمي واسع، حيث تمكنت خلال الأعوام السابقة من تغطية الأسواق الخليجية، بما يشمل كلا من دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، وكذلك المملكة العربية السعودية.



ولقد احتلت الشركة مكانة ريادية وتنافسية في قطاع البناء، لتفردها بتقديم نافذة واحدة لكل الخدمات الصناعية والإنشائية المتعلقة بالبناء، وذلك ضمن مجموعتها الشاملة التي تعتمد على نموذج يربط بين نطاق أعمال قطاعاتها الستة، بما يضم كلا من أسيكو: (الصناعية - الأسمنت - الإنشائية - اللوجستية - العقارية - البيوت).



وبدورها، كشركة كويتية رائدة، توفر قطاعات «أسيكو المجموعة» تشكيلة واسعة من مواد البناء الأساسية من الاسمنت والخرسانة - بما يشمل طابوق الخرسانة الخلوية (الطابوق الأبيض)، والاسمنت البورتلاندي بأنواعه، والخرسانة الجاهزة، وكذلك البلاط المتداخل والمكونات الخرسانية مسبقة الصب - وهي منتجات وطنية محلية الصنع، وذلك عن طريق سلسلة المصانع التي تملكها الشركة في الكويت، (ومصنع للطابوق الأبيض في دولة قطر)، بحيث تعمل هذه المصانع بطاقات إنتاجية كبيرة وتضم خطوط إنتاج متنوعة ومتعددة، كما أنها مجهزة بمعدات أوروبية حديثة تعمل بتقنيات فائقة، كما أنها مصنوعة بأعلى معايير الجودة وبمواصفات قياسية محلية ودولية، والمعتمدة من جميع الهيئات الحكومية وأكبر الجهات الرقابية في الكويت والمنطقة.



وتكملة لذلك، تقدم قطاعات «أسيكو المجموعة» الهندسية خدمات وحلولا إنشائية وتنفيذية وإدارية لإنجاز وصيانة جميع أنواع المشاريع، ملتزمة بتقديم أرقى مستويات خدمة عملاء، ضمن إدارتها المكرسة على مدار 24 ساعة والتي تركز على تلبية متطلبات العميل ومتابعتها بدقة إلى النهاية.



قطاع أسيكو البيوت



من واقع حرصها على دعم جهود الدولة المبذولة في تسريع عملية تسليم القسائم السكنية للمواطنين في المدن الجديدة، تستمر «أسيكو المجموعة»، ممثلة في قطاع «أسيكو البيوت»، بتقديم خدماتها الهندسية والإنشائية المتكاملة للمواطنين من عملاء مشاريع السكن الخاص، موفرة حلول متكاملة ومبتكرة تضمن أعلى كفاءة لسير العمل بالمشروع وسرعة الإنجاز، مع ضمانات جودة معتمدة، وتسليم نهائي على المفتاح بأرقى المواصفات.



الحلول الهندسية



وحيث إنها الشريك المثالي لبناء البيوت والشاليهات الخاصة، لكونها وجهة متكاملة لجميع الخدمات، تلبي «أسيكو البيوت» كافة احتياجات مشروع السكن الخاص لعميلها بكل سلاسة وتحت سقف واحد، فهي تقدم حلولا هندسية باستخدام نظام أسيكو للبناء العازل للحرارة المقاوم للحريق والموفر للطاقة مع اعتماد المخططات المعمارية والإنشائية، علاوة على توليها مسؤولية تخليص كافة المعاملات الحكومية، بما يشمل إصدار تراخيص البناء والتصاريح وغيرها من الموافقات الرسمية المطلوبة، وفقا لقوانين وشروط بلدية الكويت.



المقاولة والتنفيذ



أما بالنسبة لخدمات التنفيذ، تعتمد «أسيكو البيوت» أسرع نظام بناء يتناسب مع أنماط المعيشة المختلفة في دول الخليج العربي، وحتى التشطيب النهائي، بما يشمل توريد مواد البناء على اختلافها من مصانع «أسيكو»، والمعروفة بجودتها العالية، منها المدعوم للمواطنين في الكويت من عملاء السكن الخاص.



كفالات طويلة الأمد



ومن بين العديد من المزايا التي توفرها «أسيكو البيوت» لعملائها، هي سلسلة الضمانات الطويلة الأجل، ويشمل ذلك - على سبيل المثال - كفالة 30 سنة على الهيكل، و5 سنوات على كل من العازل والتكييف.



أسيكو زووم



أما في إطار سعيها لتعزيز تجربتها الشاملة والسلسة، توفر «أسيكو البيوت» ميزتها الجديدة لعملائها وهي إمكانية استقبالهم افتراضيا، عبر منصة «أسيكو زووم» الإلكترونية، وذلك ليتمكن عملاؤها الحاليون من متابعة مشاريعهم خلال مراحل التصميم، وفي إطار هذه الخدمة، تقوم الشركة بتنظيم اجتماعات للعملاء، عن بعد، بحضور جميع الأطراف المعنية بالمشروع، وذلك لمناقشة كل ما يتعلق بمشروعهم السكني مع المسؤولين عنه في «أسيكو» بكل سهولة وسرعة، ومن أي مكان وبما يناسب أوقاتهم، مما يضمن للعملاء المزيد من الثقة، والراحة، ويوفر الوقت والجهد.



كما تتيح منصة «أسيكو زووم» للعميل، وبكل سلاسة، إمكانية انضمام أفراد عائلته إلى الاجتماع الافتراضي مع مهندسي «أسيكو البيوت»، ومشاركتهم من راحة بيتهم، أو أينما كانوا.



ريادة محلية وإقليمية



ومازالت «أسيكو المجموعة» تؤكد ريادتها في مجال البناء وقطاع المشاريع السكنية، مستندة إلى قاعدة عملائها الكبيرة والمتنامية، والتي طورتها على المستويين المحلي والإقليمي، حيث نجحت في تنفيذ ما يقرب 9000 فيلا وشاليه في كل من الكويت، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، وكذلك المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشاريع إسكان ضخمة، منها مشاريع تجمعات سكنية في الجبيل وفي الخبر، في منطقتي الأصداف والعزيزية في المملكة السعودية، ومثلها في قطر، علاوة على تجمعات الفلل السكنية لشيفرون ضمن قطاع الغاز والنفط بالكويت.



توفر «أسيكو المجموعة» تشكيلة واسعة وشاملة من مواد البناء عالية الجودة، من منتجات الاسمنت والخرسانة وغيرها، والتي يتم تصنيعها في الكويت، ومن مواد خام نقية يتم فحصها واعتمادها بانتظام، مما يضمن لـ «أسيكو» تقديم منتج وطني لعملائها يرتقي إلى مستويات الجودة العالمية، وبما يتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية القياسية والمعتمدة لدى الأجهزة الرقابية الرسمية، والتابعة للهيئات الحكومية في جميع دول الخليج العربي - بما يشمل مختبرات الجهات الرسمية المعنية في الكويت، منها وزارة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الدفاع.



منتجات الخرسانة الخلوية



تتميز الشركة بخبرتها الطويلة في تصنيع المكونات الإنشائية للمباني، باستخدام الخرسانة الخلوية، حيث توفر للسوق الكويتي مجموعة متكاملة من تلك المكونات، بخصائص صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، منها العزل الحراري والمقاومة العالية ضد الاحتراق، كما توفرها بأنواع وأشكال وأحجام تناسب كافة المشاريع، من بينها الطابوق الأبيض بخاصية التشابك، وبلاطات الأسقف المسلحة والأعتاب المسلحة، والمونة اللاصقة.



منتجات الأسمنت



وباعتبارها من رواد صناعة الاسمنت عالي الجودة في الكويت، تنتج «أسيكو المجموعة» كلا من الاسمنت البورتلاندي، بما يشمل الاسمنت العادي نوع -1، والمتوسط المقاومة للكبريتات نوع -2، كذلك المقاوم للكبريتات نوع -5، والاسمنت الأبيض، كما يوفر مواد إضافية لتعزيز كفاءة الخرسانة، كالخبث الحبيبي الأرضي للأفران العالية (GGBS)، الصديق للبيئة، وأيضا الميكروسيليكا.



الخرسانة الجاهزة



كما تستمر «أسيكو» في تلبية حاجة السوق المحلي للخرسانة الجاهزة عالية الجودة، والتي تعد من الأساسيات في أعمال البناء على أوسع نطاق، حيث تقوم الشركة بتصنيعها محليا في العديد من المواقع الجغرافية لتغطية جميع أنحاء الكويت وبالمعايير المعتمدة، وتوريدها عبر أسطول نقل ضخم يضم مجموعة من أحدث ناقلات خلط الخرسانة، وذلك لتزويد المشاريع بأي كمية مطلوبة من هذه المادة الرئيسية، وبما يضمن إمدادا متواصلا للعملاء والدقة في مواعيد التسليم، مع الالتزام بمتطلبات الجودة ومواصفاتها.



البلاط المتداخل (الإنترلوك)



تقوم «أسيكو الاسمنت» أيضا بإنتاج الطابوق الاسمنتي، كما توفر البلاط المتداخل بعدة أشكال وأحجام وبكل الألوان، وهي منتجات محلية الصنع، تتميز بجودتها العالية، وتتمتع بدقة في أبعادها وبمتانة عالية وكفاءة في التركيب، كما تستخدم الشركة أفضل أنواع الصبغات في ألوان البلاط المتداخل، لتدوم طويلا ولتقاوم عوامل الطقس والغسيل المتكرر بالماء.



المنتجات المدعومة



وللقيام بدورها لدعم خطط الدولة التنموية فيما يتعلق بالتطوير والتوسع العمراني، خصصت «أسيكو المجموعة» جزءا من إنتاجها ليعتمد كمواد مدعومة، مقدمة لعملاء السكن الخاص من مواطني الكويت، ويشمل المدعوم من منتجات الشركة كلا من: الاسمنت البورتلاندي العادي - الخرسانة الجاهزة - الطابوق الأبيض - الطابوق الاسمنتي.