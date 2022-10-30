خالد الصغير: لدينا قاعدة صلبة من الخبرات والبيانات المتراكمة على مدى 29 عاماً

أطلقنا «الكشك الإلكتروني» لدفع وتحصيل الإيجارات وتعميمه قريباً على كافة عقاراتنا

نطمح إلى خلق مفهوم «الحارس الذكي».. ونشر كاميرات ذكية لتحليل البيانات التفصيلية

قاعدة البيانات تساعدنا في التعرف على مواقع الهدر في المياه والكهرباء في كل عقار



يبدو ان شركة ريم العقارية على موعد مع انطلاقة جديدة يجري الاعداد لها حاليا على قدم وساق، وهي الانطلاقة التي بدأت ملامحها تتضح أكثر فأكثر في ظل الخطط والمفاجآت التي أعدها مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي خلال السنتين الأخيرتين.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة خالد الصغير، فإن شركة ريم العقارية التي كانت ومازالت من بين الشركات المتميزة في مجال إدارة العقارات وتنظيم المزادات العقارية منذ اكثر من 29 عاما مضت، تعد ملاكها وعملاءها من المحافظ العقارية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مساهميها بجني ثمار صبرهم خلال السنة المالية القادمة 2023، وذلك بعد اكتمال كافة الخطوات التي تنفذها الشركة حاليا، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في سوق إدارة الأملاك العقارية وتنظيم المزادات لصالح الغير.

وأضاف أن القاعدة الصلبة من الخبرات المتراكمة والمعلومات التي أسستها الشركة خلال سنوات عملها الماضية، هي التي أكسبتها الخبرة في إدارة المحافظ العقارية والمطاعم والأسواق والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى القطاع السكني، فضلا عن أنها منحتها القدرة على إدارة المحافظ بقدرة واحترافية.



بداية، يمكن القول إن شركة ريم العقارية تعتبر من بين الشركات القلائل في مجال إدارة عقارات الغير، كيف نجحت الشركة في هذا المجال؟



٭ كما هو معروف فإن شركة ريم العقارية تمتلك قاعدة صلبة من الخبرات والبيانات المتراكمة التي اكتسبتها خلال سنوات عملها الماضية، حيث أكسبتها هذه القاعدة الكبيرة، خبرة كافية في مجال إدارة المحافظ العقارية التي تختلف طريقة إدارتها باختلاف طبيعتها، بمعنى أنه لكل قطاع عقاري إدارة معينة بالتشغيل، فعلى سبيل المثال فإن إدارة مجمعات المطاعم تختلف عن إدارة الأسواق التراثية، وإدارة الأسواق التراثية تختلف عن إدارة المجمعات التجارية المتعددة الأدوار، وكذلك الحال بالنسبة للعقار السكني أو الاستثماري أو التجاري الذي له علاقة بالتعامل مع المستخدم النهائي (المستأجر).



وقد نجحت «ريم» بالفعل في إدارة قطاعات المطاعم والأسواق والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى القطاع السكني، فضلا عن أنها منحتها القدرة على إدارة المحافظ بقدرة واحترافية، وذلك بعد نجاحها في تقديم خدماتها لكل قطاع من هذه القطاعات بما يتماشى مع رغباته ومتطلباته.



وماذا عن الخدمات الرقمية التي تميزت بها «ريم» والتي أصبحت مثالا يحتذى في سوق إدارة الأملاك العقارية؟



٭ لكونها تملك البنية التحتية اللازمة، نجحت «ريم» بخدمة عملائها بطريقة رقمية، وبدون أن تواجه تحديات التحول الرقمي، خاصة أن ما يحتاجه التحول الرقمي من بيانات وبنية تحتية متوافر بالفعل لدى الشركة، حيث تم إسقاط هذه البيانات في أنظمة الشركة الآلية ومن ثم إصدار تقارير قادرة على خدمة الملاك والمستثمرين.



ولتعزيز أداء المحافظ العقارية التي تديرها الشركة لصالح عملائها، فقد ابتكرت مفهوم «الكشك الالكتروني» لدفع وتحصيل الإيجارات، حيث بات بإمكان المستأجرين دفع الإيجارات بطريقة سهلة وسريعة من خلال الاكشاك الالكترونية المنتشرة في عدد من المواقع، والتي سيتم تعميمها على جميع العقارات التي تديرها «ريم».



كذلك تسعى الشركة لتطوير الكشك الالكتروني وتوفير جميع أنواع الخدمات التي يحتاجها المستأجر، حيث تطمح الشركة حاليا لخلق مفهوم «الحارس الذكي»، كما ستقوم الشركة بنشر الكاميرات الذكية القادرة على تحليل البيانات وتوفير الخدمات الالكترونية المتعلقة بمواقف السيارات أو تنظيف المبنى من القمامة.



كذلك سيكون المستأجر قادرا على طلب الصيانة أو كشف الحساب أو أي من الخدمات التي يحتاجها من خلال التطبيق الالكتروني لشركة ريم أو من خلال «الكشك الذكي»، حيث يستطيع المستأجر إدخال رقم العقد أو رقم الشقة للدخول إلى قائمة الخدمات التي يختار من بينها ما يناسبه.



ما المميزات التي يمكن أن تعود على الشركة من خلال تطبيق سياسة «التحول الرقمي»؟



٭ تساعد القراءات التي توفرها البيانات المتاحة لدى «ريم» في التعرف على مواقع الهدر في المياه والكهرباء ومن ثم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية والطاقة البديلة بناء على تلك المعلومات التي توفرها الأجهزة الذكية التي تستخدمها الشركة.. ما سبق عبارة عن جزء من توجهات شركة ريم العقارية خلال العام 2023.



برزت شركة ريم العقارية مؤخرا من خلال إدارة جزء من سوق المباركية الذي يعتبر من أهم الأسواق التراثية في الكويت، حدثنا عن تلك الخطوة؟



٭ تدير شركة ريم جزءا كبيرا من سوق المباركية، وهو الجزء الذي يضم «سوق الزل» و«سوق البشوت» و«توسعة كشك مبارك» و«الساحة الجنوبية»، حيث نجحت من خلال خبراتها المتراكمة في إدارة الأسواق التراثية والأسواق الفريدة من نوعها في الحفاظ على النمط التراثي لهذا السوق، خاصة أن هذا المعلم يستقطب جميع شرائح المجتمع بالإضافة إلى زوار وضيوف الكويت الذين يجدون في هذا السوق ملاذا سياحيا مشرفا.



ومنذ تسلمنا إدارة الجزء الخاص بنا في سوق المباركية، حافظنا على الطابع التراثي له وعلى نفس الروح القديمة، حيث ندرك تماما أن هذا السوق عبارة عن هوية هامة يجب الحفاظ عليها، فضلا عن أنه يعتبر أحد المعالم المميزة للكويت، شأنه في ذلك شأن سوق «واجف» في قطر وسوق «مرشد» في الامارات، و«خان الخليلي» في مصر، حيث ظلت هذه الأماكن تذكر على الرغم من الطفرة العمرانية التي شهدتها الأسواق في تلك الدول وغيرها.



ومن هذا المنطلق تعمل «ريم» حاليا على إدارة وتطوير السوق والحفاظ على هويته التراثية والمعمارية بشكل كبير، كما كان لها الفضل بعد الله في إيقاف امتداد الحريق الذي تعرض له السوق العام الماضي بفضل جهوزية فريق «ريم» وأدواتها لمكافحة الحرائق بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء.



ومن ضمن خططنا لتطوير سوق المباركية فإننا بصدد تطبيق نظام تبريد جديد يختلف عن نظام التبريد القائم على المرشات، وإنما من خلال نظام تبريد مائي عبر ممرات أرضية، علما بأن هذا النظام أثبت نجاحه في بعض الدول الخليجية المجاورة، بحيث يضمن هذا النظام الحفاظ على درجة حرارة تصل إلى 27 درجة داخل السوق، حيث يجري حاليا تجربة هذا النظام بالتعاون مع الهيئة العامة لشئون القصر، والأمانة العامة للأوقاف، على أن يبدأ تطبيقه فعليا خلال الصيف القادم لعام 2023، كما أن لدينا خططا لتطوير الارضيات والاصباغ ودورات المياه وإضافة مجموعة من الخدمات الجديدة للرواد.



تشكل المزادات العقارية أحد الركائز الأساسية التي تميزت بها شركة ريم، ما خططكم القادمة في هذا المجال؟



٭ كما هو معروف فقد عاودت شركة ريم العقارية مطلع شهر نوفمبر 2022 تنظيم المزادات العقارية التي توقفت خلال العام 2020 و2021 بسبب الإيقاف القسري الذي طال كافة الأنشطة الجماعية أثناء جائحة فيروس كورونا، ويعتبر المزاد الذي أطلقته الشركة في الأول من نوفمبر بمنزلة باكورة نشاط المزادات العقارية التي ستنظمها الشركة خلال الفترة القادمة، حيث ضم المزاد الأول مجموعة من العقارات المتنوعة التي تمتاز بمواقعها وعوائدها اللافتة، بقيمة اجمالية ابتدائية للعقارات المطروحة في المزاد بلغت أكثر من 70 مليون دينار كسعر ابتدائي، على أن يشهد شهر ديسمبر وما يليه تنظيم المزيد من المزادات العقارية، خاصة أن «ريم» تملك القدرة والخدمات اللوجستية اللازمة لتنظيم مثل هذه المزادات التي امتازت الشركة بتنظيمها على مدى السنوات الطويلة الماضية.



وتخطط «ريم» مستقبلا لتطوير نشاط المزادات من خلال تنظيم المزادات الالكترونية، حيث تقوم حاليا بدراسة الجوانب التنظيمية والقانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، حيث تتضمن خطة الشركة تنظيم أول مزاد عقاري عن بعد.



ما رسالتكم للملاك والمستثمرين والعملاء مع بداية العام الجديد 2023؟



٭ لا يسعنا إلا أن نشكر جميع الملاك والمستثمرين والعملاء على استمرار ثقتهم بشركة ريم العقارية على الرغم من كل الظروف والعوائق المباشرة التي جاءت نتيجة لجائحة كورونا، أو غير المباشرة التي جاءت بسبب صعود وهبوط أداء الشركة خلال الفترات الماضية، علما أن كل الشركات معرضة للصعود والهبوط أثناء مسيرة عملها، لكن صبر العملاء والمساهمين وتمسكهم بشركة ريم إنما يحملنا مسؤولية أكبر، كما نشكر العملاء الجدد سواء كانوا من المحافظ الحكومية او المحافظ الخاصة، ونعدهم بأن يجنوا نتيجة صبرهم خلال العام القادم 2023..ونقول لهم «الخير قادم» في ظل هذه الأرض الطيبة، والتباشير الإيجابية التي تشهدها البلد التي تتم إعادة هيكلتها من الناحية المالية والإدارية والاقتصادية وهو ما سيصب في صالح القطاع المالي والاقتصادي وحتى على مستوى الأفراد.



شركة ريم العقارية



تأسست شركة ريم العقارية في العام 1993 كشركة كويتية مساهمة مقفلة تعمل في القطاع العقاري برأس مال قدره مليون دينار كويتي ومن خلال تطوير أعمال الشركة ورغبة الملاك بتوسعة أنشطة الشركة محليا وخليجيا فقد تم زيادة رأس مال الشركة الى (10.450.000 ملايين دينار كويتي)، وارتكزت «ريم» منذ إنشائها على أساس راسخ من العلاقة المتينة بين إدارة الشركة ومساهميها وعملائها، حيث تبنت الشركة شعار شركاء موثوقون تأكيدا على فلسفتها الواضحة التي تنطلق من الخبرة والمهنية والاحترافية بالعمل يتميز بها فريق العمل والدعم المستمر من المساهمين والثقة الراسخة من عملائها ما أتاح لها أن تشهد نموا وتطورا ملحوظا في أعمالها لتصبح الشركة العقارية الرائدة في السوق المحلي في إدارة العقارات، ولعل ما يؤكد ذلك الحصة السوقية الكبيرة التي تنفرد بها الشركة وما حققته الشركة من تطور في أعمالها وأدائها وكذلك ما حققته من أرباح طيلة الفترة السابقة بدءا من تأسيسها حتى يومنا هذا.



الخدمات التي تقدمها الشركة



تقدم شركة ريم العقارية مجموعة من الخدمات المميزة التي من بينها خدمة «التأجير» و«تحصيل الإيجارات» و«الصيانة الموثوقة» و«الخدمات القانونية» و«تقييم العقارات» و«التسويق والاعلان» بالإضافة إلى تنظيم المزادات العقارية لصالح الغير.



خدمات التأجير



يعمل مدير العقار في شركة ريم العقارية على ادارة العقار مع المستأجر من خلال عقد الإيجار المعد بشكل مهني ومحترف، ومن خلال توقيع عقد الايجار يتلقى المستأجر المعلومات التي تساعده في الحفاظ على العقار ويقوم المستأجر بدفع كافة الإيجارات والتأمينات وأي رسوم وفقا للأنظمة القانونية والمالية المعتمدة وأخيرا، يقوم مدير العقار والمستأجر بالتجول في العقار لتوثيق حالة العقار.

حيث يساعد هذا المسار المهم في الاطلاع على أي تغيرات عند انتقال المستأجر من العقار.



تحصيل الإيجارات



الآن بإمكان المستأجر دفع الايجار عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول او في اي فرع من فروع شركة ريم العقارية. يقوم موظفو ريم بالتعامل مع المستأجر بطريقة احترافية لأن العلاقات الإيجابية مع المستأجر تؤدي إلى دفع الإيجار في الوقت المناسب وكذلك رعاية أفضل للعقارات الخاصة بك.



صيانة موثوقة بأقل التكاليف



الصيانة واحدة من اساسيات إدارة العقارات، حيث يمكن ان يتأثر العائد من هذه العقارات بشكل كبير ان لم تتم الصيانة والاصلاحات بالوقت المناسب وبأقل التكلفة.

ان صيانتنا الموثوقة توفر الوقت والمال وتضمن إجراء الإصلاحات بطريقة احترافية، من خلال موظفي ريم الجديرين بالثقة. ان شركة ريم لديها فريق من المتخصصين والفنيين في جميع التخصصات للتعامل مع أعمال الصيانة وإصلاح العقارات.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر شراكاتنا مع الشركات المحلية والعالمية، والمعدات والخدمات منخفضة التكاليف ضمانة لتقليل نفقات الصيانة ورفع جودتها.



الخدمات القانونية



على الرغم من التدقيق في اختيار المستأجر الا ان هناك حالات قد تستدعي الإخلاء، موظفي شركة ريم العقارية على دراية كبيرة بقوانين الإيجارات المحلية.

إذا لم يتم دفع الإيجار في الوقت المحدد أو تم خرق شروط عقد الإيجار فإن ريم العقارية تبدأ في اتخاذ الاجراءات القانونية لاستعادة العقار المؤجر بأسرع وقت ممكن لتقليل التكاليف.



تقييم العقارات



تقييم العقارات من اساسيات دراسة العائد الاستثماري لأي عقار، يقوم موظفي شركة ريم العقارية المعتمدون بإجراء عمليات التقييم بشكل دوري عند استلام المستأجر وعند الاخلاء بحيث تساعد هذه الوثائق والصور الخاصة بعمليات التقييم في تحديد الصيانة والإصلاحات اللازمة للحفاظ على قيمة العقار وتجنب إجراء إصلاحات أكثر تكلفة إذا تركت دون رقابة.

كما توفر شركة ريم العقارية عملية تقييم العقارات من خلال تطبيق ذكي على الهاتف المحمول، للاستفادة من هذه الخدمة يرجو زيارة موقع تقييم العقارات الخاص بريم.



التسويق والإعلان



يتكبد مالك العقار خسارة كبيرة في كل يوم يظل عقارة شاغرا فيه، هنا يعمل فريق شركة ريم العقارية ذو الخبرة على تلافي الخسائر من خلال الإسراع في الإعلان عن العقار وتأجيره بأسرع وقت ممكن. يقوم فريق عمل ريم بتقديم المشورة في التالي:



- تحديد سعر الإيجار الشهري بالاعتماد على تحليل شامل لحالة العقار والموقع والخدمات القريبة منه وسهولة الوصول إلى وسائل النقل.



- تقديم النصائح والتوجيهات لكيفية جعل العقار الخاص بك جاهزا للإيجار أو البيع.