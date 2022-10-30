أكد الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافق العمومية م.صالح العثمان حرص الشركة على تنفيذ المشاريع التنموية الطموحة والمرافق الخدمية بتصاميم متطورة تحاكي المعايير العالمية، مشيرا إلى أن الشركة تسعى دائما إلى إرضاء مستخدمي مرافقها.

وأوضح العثمان في حوار خاص لـ «الأنباء» أن شركة إدارة المرافق العمومية «شركة مساهمة كويتية مقفلة» وهي إحدى الشركات الحكومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة ملكية 100% وقد أنشأت في عام 1982.

وأضاف: «كاستثمار داخلي في الكويت من خلال استغلال بعض أراضي وأصول الدولة وتنويع الدخل القومي والمشاركة في التنمية الداخلية للدولة، تخصصت الشركة بإدارة وصيانة وتشغيل بعض المباني الخدمية، المجمعات التجارية، مدن العزاب السكنية، مواقف السيارات المتعددة الأدوار والسطحيةوالمرافق التخزينية بعد أن تم إجراء التطويرات اللازمة لهذه الساحات والميادين لتواكب مع التطور العمراني والاقتصادي للدولة».

وتحدث العثمان عن الخدمات التي توفرها الشركة لعملائها منها خدمات إدارة المواقف ومراكز الخدمة، حيث تقوم الإدارة على تشغيل أكثر من 45 موقفا للسيارات التابعة لإدارة المواقف ومراكز الخدمة من حيث الصيانة والتطوير للمواقف وتوفير أفضل أنواع الاشتراكات المرنة لتلبي احتياجات المشتركين من تخزين المدى الطويل واشتراكات سنوية لمرتادين المواقف التابعة للشركة.



وزاد بالقول: «كما توفر الشركة خدمات إدارة العقار والدراسات والتي تقوم بإدارة وتشغيل وصيانة كل من المدن العمالية وهي: (مدينة الشدادية العمالية - مدينة العمالة الوافدة في صبحان - مدينة أمغرة السكنية - مدينة الرقعي السكنية) والأسواق وهي (ساحة الصفاة - سوق الذهب المركزي) من عملية التأجير للمدن واستثمار المحلات التجارية وإدارتها وصيانتها وتوفير جميع الخدمات التي تخدم هذه المرافق مثل الإدارة والأمن والنظافة أيضا وتقوم وحدة الدراسات بدراسة الأمور الفنية للعقارات المدارة من قبل الشركة وكافة مقترحات التطوير وتسهم في وضع الحلول والإشراف عليها لإنجازها».



وذكر أنه تم توقيع عقود إنشاء مجمعين تجاريين تبلغ مساحة كل مجمع 1375 مترا مربعا، حيث يحتوي المجمع الواحد على خمسة عشر محلا تتوزع فيه جميع الأنشطة من مطاعم وسوق مركزي ومصبغة وصيدلية ومخبز وحلاق ومحل اكسسوارات كهربائية وأجهزة هواتف، إضافة إلى أنشطة أخرى، مضيفا «وبذلك ستتحول المدينة العمالية، والتي تستوعب 8400 عامل، إلى واقع تتوافر فيه جميع المرافق الحيوية والبنية التحتية اللازمة».



وأشار العثمان إلى أن العقود جرى التوقيع عليها مع أحد المقاولين المحليين، على أن يتم الانتهاء من عملية البناء والتسليم إلى الشركة في غضون تسعة أشهر من تاريخ بدء العمل في المشروع.



ولفت إلى أن إنجاز المشروع جاء ليلبي جميع احتياجات العمالة الوافدة في منطقة السكن التي يقيمون فيها، بعد أن قطعت (المرافق العمومية) شوطا كبيرا في سبيل الانتهاء من التصاريح اللازمة لعملية البناء والمتوقفة منذ عام 2018، حيث باشرت الشركة بالتواصل مع الوزارات والإدارات الرسمية المعنية للحصول على كلفة التراخيص اللازمة تمهيدا لمباشرة العمل والتوقيع على العقود.



وذكر العثمان أن الشركة حققت إنجازات مهمة واستثنائية خلال هذا العام بفضل سياستها واستراتيجيتها المتقدمة في التحول الرقمي وحرصها على تزويد مرافقها بأفضل الخدمات لعملائها من المواطنين والمقيمين.



ولفت إلى أن أول هذه الانجازات هو تدشين المرحلة الأولى من مشروع المرافق التخزينية في ميناء عبدالله على مساحة 500 ألف متر مربع وفقا للعقد المبرم مع وزارة المالية وتحت إشراف الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن إدارة المرافق العمومية تعاونت مع القطاع الخاص في جميع الدراسات الأولية والأعمال الإنشائية للبنية التحتية الأولية.



وتابع: ومن ضمن الإنجازات المهمة التي حققتها «المرافق العمومية» خلال هذا العام أيضا هو التعاقد المباشر مع بلدية الكويت بناء على توصيات من مجلس الوزراء بخصوص تسليم وتشغيل مشروع مواقف سيارات دسمان والذي يعد من أكبر مواقف السيارات بالكويت وهو من المواقف الذكية.

وبين أن هذا التعاقد المباشر يعد الأول من نوعه، حيث تم خارج إطار وزارة المالية وجاء بناء على توجيهات من مجلس الوزراء، مثمنا تعاون بلدية الكويت في هذا المشروع وعلى رأسهم م.نادية الشريدة، لافتا إلى أن الموقف يقع في منطقة شرق خلف مجمع دسمان ويستوعب 2300 سيارة وتبلغ مساحة 13000م2 ويتكون من 6 طوابق وسرداب.

وأشار إلى أن هذا المبنى يسهم في تخفيف الازدحام وتفادي المشكلات المرورية التي تعاني منها المنطقة المكتظة بالأبراج التجارية الشاهقة، لافتا إلى المميزات التي يتسم بها الموقف عن غيره من حيث مواكبة السرعة الحديثة في أنظمة الدخول والخروج، فضلا عن الموقع المتميز للموقف الذي يقع في قلب العاصمة التجارية، إضافة إلى المساحة الكبيرة التي تتيح عدد مواقف كثيرة للسيارات المختلفة، إلى جانب التصميم والتنوع الذي يتميز به.



ونوه العثمان بأن شركة إدارة المرافق العمومية تقود عملية تطوير شاملة، وهذا التطوير ضمن منظومة متكاملة وفلسفة واضحة ورؤية محددة قائمة على نقاط القوة التي تتمتع بها الشركة.



وأشار العثمان إلى آخر الانجازات التي حققتها الشركة مؤخرا والتي تمثلت في تدشين أول مواقف من دون تذاكر بالتعاون مع بلدية الكويت في ثان تعاقد لها.



وقال العثمان: إن هذا التعاون الثاني يأتي استكمالا للتعاقد المباشر الذي أعلنت عنه شركة «المرافق العمومية» سابقا مع بلدية الكويت والذي جاء بناء على توصيات من مجلس الوزراء بخصوص تسليم وتشغيل مشروع مواقف سيارات دسمان والذي يعد من أكبر مواقف السيارات بالكويت وهو من المواقف الذكية.



وأوضح أن شركة إدارة المرافق العمومية طورت أول موقف تابع لها من دون تذاكر وهو الأول من نوعه في الكويت، مشيرا إلى أن مواقف المجلس البلدي بالكويت ستعمل على تيسير حركة الدخول والخروج للعملاء دون الحاجة الى إصدار تذاكر، إضافة إلى أنها ستعمل على ضمان حماية وسلامة السيارات من أي ضرر أو تلف.



وأشار العثمان إلى أن الموقف مزود بأجهزة أمنية وكاميرات مراقبة للرصد والمتابعة التي تستخدم تقنية ANPR للتعرف التلقائي على لوحات السيارات، مشيرا إلى أن مواقف المجلس البلدي تعتبر الخطوة الأولى للوصول إلى مواقف آخري أكثر تطورا ومن دون تذاكر في المستقبل.





