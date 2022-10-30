منذ نشأتها وعلى مدار أكثر من عشرين عاما، حافظت شركة «هيومن سوفت» القابضة على مكانتها كواحدة من المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها المرموقة في القطاع الاقتصادي، حيث أضحت اليوم مثالا لاقتناص الفرص الاستثمارية الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة والواعدة، وأصبحت تشكل محط أنظار المستثمرين الدوليين والشركات العالمية.



«هيومن سوفت» الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب



على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهها القطاع الاقتصادي أثناء مرحلة التعافي من أزمة «كوفيد-19»، واصلت «هيومن سوفت» تحقيق نمو قوي وحافظت على مستوى أداء ثابت ومتزن، ونتائج ملموسة وعوائد مربحة لمساهميها.

وعلى الرغم من الأداء المتقلب للأسواق المالية على مدار العام، فإن ذلك لم يمنع الشركة من تعزيز مستوى ربحيتها، إضافة إلى تحسين جودة أصولها والمحافظة على رأس المال محصنا، والإبقاء على مستويات السيولة ثابتة، كان ذلك من خلال اتباع مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الناجحة.



الاستثمار في البنية التحتية مهّد الانتقال إلى التحول الرقمي



شهد عام 2021 استمرار مسعاها في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في كل من جامعة الشرق الأوسط الأميركية وكلية الشرق الأوسط الأميركية، وذلك بما يتماشى مع جهودها لغرس المرونة والتنوع والذكاء الرقمي Digital Intelligence في طلبتها حرصا منها على جهوزيتهم لسوق العمل ولتحديات المستقبل.



ويأتي نجاح هذا التحول الرقمي نتيجة الجهود التي بذلت خلال السنوات السابقة في الاستثمار في البنية التحتية لتقنية المعلومات والمجهود الكبير لتدريب الكوادر البشرية من موظفين وأعضاء هيئة التدريس.



«هيومن سوفت» تلتزم بتعزيز مفهومي الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية



منذ تأسيسها، التزمت «هيومن سوفت» بأعلى معايير أخلاقيات العمل والشفافية، وكان مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) ركيزة أساسية وجزءا من استراتيجية العمل فيها وفي الشركات التابعة لها، وكونها شركة رائدة في قطاع التعليم والتدريب ونقل المعرفة، تسعى «هيومن سوفت» في مبادرتها إلى إحداث تأثير طويل الأمد في الشباب من خلال ركائز أساسية تتمحور حول دعم المواهب والابتكار، تنمية المجتمع، والصحة والرياضة.



ووفقاً لالتزام «هيومن سوفت» بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، فإن جامعة الشرق الأوسط الأميركية تنتهج أسلوبا تعليميا يتوافق مع الركائز الأساسية التي تتبناها الشركة، بحيث تدعم الجامعة مواهب الطلاب وتشجعهم على الابتكار وتقديم أفكار جديدة كما تحرص على إشراكهم في مسابقات ومؤتمرات دولية وانخراطهم بسوق العمل.



إنجازات جديدة في تطوير البحث العلمي



استمرت AUM بالالتزام بدعم البحث العلمي وتشجيع التعاون البحثي. فقد تضاعفت المنشورات في أرقى المجلات المحكمة Peer-reviewed Journals خلال العامين الماضيين.

علاوة على ذلك، تميزت منشورات AUM بمستوى عال من التعاون الدولي ليصل الى 70% من إجمالي المنشورات لعام 2021. يعكس هذا الإنجاز جودة مخرجات البحث العلمي ورؤية «هيومن سوفت» لبناء صرح تعليمي على مستوى عالمي.



كما أصدرت جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرا على مستوى العالم في مجالات العلوم المختلفة، وشملت القائمة خمس أساتذة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) ضمن أفضل 2% من العلماء عالميا.



تقديم تعليم جامعي عالي الجودة من خلال AUM وACM



ما زالت شركة «هيومن سوفت» مستمرة في ترسيخ دورها كمؤسسة فاعلة في القطاع التعليمي، وذلك عن طريق توفير أفضل الخبرات للشركات التابعة لها تحقيقا لهدفها المرتبط بالارتقاء بمستويات التعليم العالي، فضلا عن تخريج كوادر بشرية تتميز بمهاراتها المهنية العالية والقادرة على تحقيق النجاحات.



حصاد العام الأكاديمي 2021-2022 في AUM: تطور مستمر وإنجازات عالمية



لطالما حرصت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، إحدى كبرى المؤسسات التابعة لشركة «هيومن سوفت»، على التميز والارتقاء والتطور.

فبحسب التصنيف الجامعي العالمي لمؤسسة QS الذي أصدرته في الثامن من يونيو 2022، حافظت AUM على مركزها الأول للسنة الثانية على التوالي كأفضل جامعة محليا، وتقدمت بشكل لافت عن السنة الماضية إلى المرتبة 750-701 عالميا، فضلا عن تصنيفها في المرتبة الأولى محليا والـ 26 عربيا بحسب تصنيف QS أيضا للجامعات العربية، الذي أعلن عنه بتاريخ 19 الجاري.



كما أعلنت AUM في يونيو 2022 عن إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي والابتكار Smartverse، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا - بيركلي العريقة في هذا المجال، بهدف إنشاء مركز جديد في AUM لإحداث نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولأنها دائمة السعي نحو تنمية طلابها وإعدادهم إعدادا سليما ليكونوا أكثر استعدادا لسوق العمل، فهي حريصة على مشاركتهم في المسابقات والفعاليات المحلية والعالمية التي تهدف إلى صقل مهاراتهم، منها على سبيل المثال لا الحصر مشاركة ثلاث فرق من AUM في التحدي العالمي للطلاب الذي نظمته Babson Collaborative، والذي يهدف إلى تعزيز جهود مختلف الجامعات المشاركة نحو دمج الاستدامة في جميع وظائفها في سبيل بناء جيل من الأفراد المسؤولين المستعدين لإحداث تأثير في المجتمع.

كما شارك طلبة من كلية الهندسة في الجامعة في مسابقة هاكثون وزارة النفط، وتحديدا في تحدي «مراقبة كفاءة المضخات» Surface & Subsurface Pump Health Monitoring وحصدوا الجائزة الذهبية الأولى وأربع جوائز برونزية لأفضل عرض تقديمي.



«هيومن سوفت» تطور يحاكي المستقبل



من خلال القيادة المرنة، والتميز الأكاديمي، والثقة العالمية في مؤسساتنا، ستحافظ هيومن سوفت على التزامها في إنجاح استراتيجيتها، والاستمرار في تطوير ودعم جامعة وكلية الشرق الأوسط الأمريكية وأخذها الى مرحلة أعلى من النجاح والتميز على المستويين المحلي والإقليمي والتوسع في تخصصاتها وتأسيس كليات جديدة لاستقطاب أفضل الطلبة وخلق بيئة عمل متميزة تخلق التحدي والابتكار لأفضل الكوادر من موظفين وأعضاء هيئة تدريسية ولن توفر الادارة التنفيذية أي جهد أو امكانيات لتحقيق تلك الاستراتيجية.