تم تنفيذ مشروع مول العاصمة الضخم والمتعدد الأنشطة في مدينة الكويت تماشيا مع خطط التنمية للدولة، حيث استطاع أن يكون الملاذ الأول ووجهة للزائرين من جميع الأطياف، كونه المدينة الصغيرة التي توفر جميع وسائل الراحة والرفاهية لزوارها، وبعد النجاح الكبير للانطلاق التجريبي لمشروع مول العاصمة في نوفمبر 2021 بنسبة تأجير فاقت 97%، فقد دارت عجلة التشغيل لمكوناته، فأصبحت للجميع تجربة تسويقية وترفيهية راقية وفريدة، كما يمتاز بموقعه الاستراتيجي المتفرد بواجهاته البارزة الكاملة، والمطل على تقاطع رئيسي يعتبر الشريان الحيوي لقلب الكويت النابض.

وقد لاقى إقبالا غير مسبوق من قبل الزائرين والسائحين من الخارج لما يتصف برؤية جمالية وعصرية تتلاءم مع متطلباتهم ورغباتهم.



تصميم مشروع العاصمة ومكوناته



يحظى مشروع العاصمة بتصميم فريد وحديث، يبرز آفاق وتطور مدينة الكويت لتحاكي المدن والعواصم العالمية الحديثة، تم إعداد هذا التصميم وفق أحدث التقنيات المستخدمة لتقليل استهلاك الطاقة، وبما يسمح بالتهوية الطبيعية مع العناصر الخضراء المستخدمة لتكملة المميزات الصديقة للبيئة في المشروع، كما يعد مشروع العاصمة الأكبر من نوعه كاستثمار عقاري متنوع، يتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص داخل مدينة الكويت بمساحة أرض متميزة تقارب 40.000 م2 على شكل جزيرة، تحيط بها الشوارع من أربعة جهات، منها شارعين رئيسيين الشهداء وخالد بن الوليد، وتقدر مساحة البناء الإجمالية لمشروع العاصمة بـ 380 ألف م2، تتوزع على ثلاث مكونات رئيسية للمشروع، وهي المجمع التجاري، وبرج المكاتب ذو الاطلالة الرائعة على البحر والمدينة، ومبنى الشقق الفندقية الفخمة تحت إدارة المشغل العالمي «ماريوت»



ويعد مشروع العاصمة إضافة قوية لمحفظة مشاريع شركة الصالحية العقارية، التي عودت عملاءها ورواد مشاريعها على أن تكون منشآتها عنوانا للتميز والابتكار، حيث ضمت من خلال هذا الصرح المعماري جميع عناصر الجذب والتشويق، ووفرت لمرتاديه تجربة تسوق مختلفة في قلب مدينة الكويت.



الجديد والأحدث في المول



عند تجولك في مول العاصمة، تجد أنه يضم عددا لا حصر له من الماركات والعلامات التجارية المشهورة والعالمية، كما يحتوي أيضا على بعض محلات الإكسسوارات والمجوهرات وغيرها من الكماليات، فضلا عن احتوائه كذلك على الكثير من المراكز الترفيهية والمطاعم التي تلبي حاجات الجميع.

ومن الإضافات الجديدة والحديثة لمول العاصمة هو إعلان شركة سينسكيب عن افتتاح صالة سينما (4 DX Screen) الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تتميز بتوظيف تقنيات العرض الحديثة، وتجربة مشاهدة بانورامية عريضة تصل إلى 270 درجة، كما تبرز صالة دولبي السينما الفاخرة ضمن صالات السينما الـ13 الموجودة في المول بالإضافة الى السينما الخارجية المتوقع افتتاحها في سطح العاصمة في الأشهر القادمة.

كما أن التجربة في مول العاصمة مختلفة، ومتميزة مع أحدث فروع سلسلة متاجر مونوبري الفرنسية الأولى من نوعها في الكويت.

علاوة على ذلك، فإن تواجد علامات مثل ايكيا، ويوسك وصفاة هوم، توفر خيارات متعددة ومتنوعة للأثاث المنزلي، والاكسسوارات المختلفة والتي تحتاجها كل أسرة، كما أن للمطاعم جانب كبير في المجمع، حيث تشغل أماكنها في عدد من الأدوار تقدم خلالها الأشهر والألذ لعدد من الأطباق حول العالم، ناهيك عن متاجر زارا واكسايت الغانم وعدد من أشهر الماركات المتخصصة في الملابس، والاكسسوارات، وأدوات التجميل، وغيرها.

ومنذ افتتاح مول العاصمة انطلقت العديد من الأنشطة والفعاليات، وقد تميزت هذه الأنشطة بالطابع الترفيهي والتثقيفي والتعليمي، مما ساهم بشكل كبيرة في إضفاء البهجة والمتعة والسرور على كل الزائرين الذين وجدوا ضالتهم في مول العاصمة من تسوق وترفيه ولم شمل الأسرة.

ومن الإضافات الشيقة والمهمة، واستكمالا لإنجازات إدارة مول العاصمة بأنها لم تنس النشاط الرياضي للزائرين، حيث أنشأت مكانا خاصا لرياضة المشي الواقع في الدور السادس، والفريد من نوعه، حيث تم إعداده بأرضية مريحة جدا، وخاصة برياضة المشي والجري على امتداد 450 مترا تقريبا، خصصت فيه أماكن للراحة، كما تم توفير كل ما يحتاجه الزائر الذي يمارس هواية المشي من أطعمة خاصة بالرياضيين، وبالفعل أصبح هدفا لكل من يرغب في ممارسة هوايته المفضلة بشكل مستمر دون انقطاع، مهما تنوعت درجة حرارة الطقس.



يجاور الممشى نادي – UFC GYM - الصحي المتوقع افتتاحه قريبا، والذي يمثل شهرة عالمية في مجال الألعاب القتالية بأنواعها، وممارسة رياضة اللياقة البدنية عموما، التي تعتبر الأولى في الكويت، لتكون التجربة المثالية للراغبين في الحصول على لياقة بدنية في أعلى مستوياتها.



الترفيه



ولم تغفل إدارة المول في دعم تجربتها بالجانب الترفيهي من مختلف أركانه، سواء من الجانب التكنولوجي أو الحركي المناسب لكل الأعمار، حيث دشنت شركة الصالحية العقارية في صيف هذا العام العلامة التجارية «ناشيونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» للمرة الأولى في الكويت للأطفال من سن 4 إلى 14 سنة لاستكشاف العالم من خلال مغامرات تستخدم تقنيات حديثة، مثل سباق السفاري مع أسرع الحيوانات في العالم والغوص بأعماق البحر في رحلة المحيط، وزيارة المريخ في رحلة الفضاء.

هذا وقد حرصت الادارة على توفير مرافق متنوعة تخدم زوارنا الصغار من خلال تقديم أماكن ترفيهية مخصصة مثل الترامبولين من سكاي زون، وألعاب بلاي، ورينبو بارك وبيلو زيرو للتزلج والمتوقع افتتاحه بالربع الأول من 2023.



ثريا لآلئ العاصمة



الزائر لمول العاصمة لابد وأن يقف لحظات متأملا في جمال وإبداع صنع «لألئ العاصمة» وهي الثريا الضخمة المعلقة التي تتوسط المول، وهي العلامة الخاصة والمميزة بحد ذاتها، قد أبدعت فيها أيدي الصناع لتبهر المرتادين بضخامتها وحسن تنسيقها وجمال إضاءتها.