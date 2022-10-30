حيت الكويت صمود الشعب الفلسطيني، معربة عن دعمها لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي بغية الحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة.



جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار فيصل غازي العنزي خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.



وجدد العنزي تمسك الكويت بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد ان السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين.



وأضاف ان ذلك يأتي وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.



وقال العنزي: «تابعنا خلال الفترة الماضية التطورات المقلقة والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الجرائم والاعتداءات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق».



وأشار إلى ان المسجد الأقصى مازال عرضة للانتهاكات المتكررة سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو من المستوطنين.



وأكد العنزي ان الكويت تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الممارسات العدوانية والتي تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم وتهديدا صريحا لحرية العبادة في المسجد الأقصى.