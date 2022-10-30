أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة ايبسكو العالمية للمقاولات العامة للمباني م.آلاء حسن أهمية الدور المحوري في دعم طموح الشباب والمبادرات الإبداعية المستدامة في الكويت، لاسيما الخاصة منها بالشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية كويت 2025، جاء ذلك خلال كلمتها في الاحتفال الذي أقامته الأمم المتحدة تحت شعار «الشباب يقود الطموح من أجل العمل المناخي».



وأعربت حسن عن الإيمان بضرورة الاهتمام بالصناعة الخضراء وازدهارها في الكويت كونها من أولى الدول المتقدمة في مثل هذه الصناعات وانها بصدد إنشاء مصنع لإنتاج مادة الايثانول العضوي الصديقة للبيئة لفائدتها على البيئة من جهة، والفائدة الاقتصادية لما تتميز به هذه الصناعة من قدرة على وضع الكويت في مرتبة أولى بين الدول الإقليمية المصدرة لهذه المادة، مشيرة إلى أهمية إنتاج مثل مادة الإيثانول في الكويت والتي يمكن استخراجها من المخلفات، مؤكدة على الجدوى الاقتصادية من إنتاجها كونها تدخل في صناعة الوقود المخصص للسيارات، ومنتجات التعقيم في المستشفيات وعدد من الأدوية، فضلا عن استخدامها في مواد التجميل وغيرها من الأنشطة الصناعية. وتطرقت م.حسن في حديثها الى ان من اهم أولوياتنا وتوجهاتنا في وقتنا الحالي هو الحفاظ على بيئتنا، حيث إنها المصدر الرئيسي لكل الموارد الطبيعية كانت أو الصناعية، وعلينا دعم التوجه بإلزام الدول في العالم بالمحافظة على البيئة والغلاف الجوي وفق قوانين دولية متفق عليها عالميا، وفيما يخص مجال الصناعة علينا التوجه الى مسايرة تلك القوانين والتعاون مع العالم لحماية البيئة، ومن هنا انطلق فكرنا لخوض ودخول عالم الصناعة الخضراء.