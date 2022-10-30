تواصل شركة Ooredoo الكويت، أول شركة تقدم خدمات رقمية مبتكرة في الكويت، ترقية خدماتها وباقاتها وعروضها لتتجاوز توقعات عملائها وتوفر لقاعدة عملائها والمجتمع مزايا حصرية تتناسب مع أنشطتهم اليومية وأنماط حياتهم. ومن ذلك المنطلق، التقى الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين مع وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم. لتوقيع اتفاقية شراكة بين شركة Ooredoo ووزارة التعليم العالي، بحضور عيسى الموسى المدير التنفيذي لقطاع الأعمال ومبيعات المستهلكين ومدير إدارة شؤون الشركات مشاري العبدالجليل. كان أساس هذه الاتفاقية هو تزويد جميع الطلبة الدارسين في خارج الكويت، بباقة تم تصميمها لهم بشكل خاص لتسهيل التواصل بين الطلبة المبتعثين وأهاليهم في الكويت، حيث تمنحهم مزايا محلية وباقة تجوال بأقل التكاليف أثناء فترة البعثة الدراسية. وبناء على شعارها، «طور عالمك»، تحرص Ooredoo الكويت دائما على تعزيز ورفع مستوى تجربة العميل وتصميم المنتجات والخدمات والعروض الترويجية بما يتناسب مع احتياجات جميع شرائح عملائها. كما استثمرت Ooredoo بشكل كبير في مكافأة عملائها بمعظم المزايا الحصرية والمكافآت مع مجموعة واسعة من الهدايا والباقات الفريدة والحصرية التي تميز العلامة التجارية للشركة عن غيرها من العلامات التجارية الأخرى. وتعليقا على هذه الشراكة الجديدة، قال عبدالعزيز البابطين، الرئيس التنفيذي لشركة «Ooredoo الكويت»: «تهدف استراتيجية Ooredoo إلى إرساء الأسس والتخطيط لتطوير البنى التحتية الرقمية الى تسريع التحول الرقمي لتصبح الشركة رائدة في مجال الرقمنة والابتكار من أجل إثراء حياة العملاء والمجتمع. وتأتي شراكتنا مع وزارة التعليم العالي لتؤكد بشكل ملحوظ وملموس على اهتمامنا بكل أبنائنا الطلبة الدارسين في خارج الكويت وتمييزهم بشكل يعزز مكانتنا كشركة وطنية ذات مكانة اقتصادية واجتماعية تدعم دائما جميع الأحداث المحلية والاجتماعية والرياضية والإعلامية ذات الصلة. وستظل Ooredoo دائما في الطليعة لتلبية احتياجات السوق والموارد اللازمة لتعزيز اقتصادها مع الارتقاء بالمجتمع المحيط بها وتعزيزه في نفس الوقت».



بدوره، شكر وكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم «Ooredoo» على الترحيب الحار. وأضاف: «أنا فخور بتعاوننا مع شركة الاتصالات الرائدة في الكويت، Ooredoo على ما تم تحقيقه من قبلهم في السنوات الأخيرة. وستفيد هذه الشراكة القطاعات التي تهدف إلى تلبية احتياجاتها إلى أجل غير مسمى، وهي بادرة رمزية لاستراتيجية الشركة وجزء من مسؤوليتها الاجتماعية المؤسسية لرفع وتحسين مستويات المعيشة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية».