كيف نحافظ على صحة الأسنان من خلال الأغذية؟



يعلم الجميع أن التقليل من المشروبات والأطعمة السكرية أمر حيوي للحفاظ على صحة الفم. وهناك خيارات غذائية أخرى يمكن أن تساعد أيضا، بما في ذلك التأكد من تناول ما يكفي من البروتين.

ويشير الخبراء إلى أن البروتين الذي يأتي من الحيوانات يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الأسنان واللثة. ووفقا للخبراء، يعد الحليب والجبن واللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج، مصادر جيدة بشكل خاص للبروتين.



إذن، ما أفضل البروتينات الحيوانية لصحة فمك؟



الحليب: ذكرت مراجعة منشورة في مجلة Nutrients أن الحليب هو أفضل مصادر البروتين للحفاظ على صحة الفم.

وقالت المراجعة: «هناك علاقة عكسية بين استهلاك الحليب ومنتجات الألبان، وانتشار التهاب اللثة في السكان البالغين».

والتهاب دواعم السن هو حالة ناتجة عن التهاب وتلف الأنسجة العظمية المحيطة بالأسنان، إنه أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الأسنان. واقترح مؤلفو المراجعة أن «الآلية الدقيقة» للفوائد ليست واضحة تماما حتى الآن.

ولكن يعتقد الباحثون أن حمض اللاكتيك، الموجود في منتجات الألبان المخمرة، «يثبط نمو» بكتيريا الفم عن طريق «خفض درجة الحموضة عن طريق الفم».

ودرجة الحموضة في الفم هي مقياس لمدى حمضية أو قلوية فمك. فكلما زادت الحمضية، انخفض رقم الأس الهيدروجيني. ومع ذلك، يجدر بنا أن نتذكر أن وجود الكثير من الأحماض في فمك بمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى ظهور التجاويف.



الجبن: أوضحت كلية طب الأسنان في جامعة إلينوى شيكاغو على موقعها على الإنترنت: «الجبن هو أحد أفضل الأطعمة لأسنان صحية لعدد من الأسباب.

أولا، يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ونسبة عالية من الكالسيوم. ويحتوي على الكازيين، وهو بروتين مفيد بشكل خاص لتقوية مينا الأسنان. والجبن غني بالكالسيوم، وهو أمر مهم للحفاظ على كثافة العظام.

ويحتوي الجبن أيضا على نسبة عالية من الفوسفات، ما يساعد على موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الفم، ما يساعد على الحفاظ على مينا الأسنان».



الدجاج: الدواجن الخالية من الدهون هي مصدر آخر للفوسفور والكالسيوم. وإذا كنت نباتيا، فلا داعي القلق لأن الخضراوات الخضراء، مثل السبانخ والبروكلي، هي أيضا مصادر جيدة للكالسيوم.



اللحم الأحمر: وفقا لجامعة إلينوى بشيكاغو، يمكن أن يكون اللحم مفيدا بسبب المضغ المطلوب لتناوله، ما يؤدي إلى إنتاج اللعاب.

وبحسب الخبراء: «المزيد من اللعاب مفيد، لأنه يقلل الحموضة في الفم ويغسل جزيئات الطعام التي تؤدي إلى التسوس. واللحوم الحمراء، وحتى لحوم الأعضاء مفيدة بشكل خاص».



المصدر: «إكسبريس»