القمة تأتي والعالم يشهد تطورات متسارعة وعلينا كدول عربية أن نبرز وحدتنا واهتمامنا بالحفاظ على مصالحنا ومصالح شعوبنا في هذا الجو العالمي



الجزائر - هناء السيد و«كونا»



انعقد امس اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.



وشهد الاجتماع الذي عقد بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر تسليم الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ 31 من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الذي ترأست بلاده القمة العربية في دورتها الـ 30 الى وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



وأكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله إن القمة العربية الـ31 المقررة بالجزائر ستحقق أهدافها وستثمر «نتائج إيجابية»، مشيرا إلى أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم تستوجب «إبراز وحدتنا والحفاظ على مصالح شعوبنا». جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية للصحافيين عقب جلسة عمل عقدها مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ31 والتي عقدت أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات.



وأوضح وزير الخارجية الكويتي للصحافيين عقب اللقاء أنه «أسعدني اللقاء بزميلي وزير خارجية الجزائر وتمنيت كل التوفيق للجزائر لإنجاح القمة العربية»، معربا عن ثقته بأن «هذه القمة ستحقق أهدافها ونتائج ايجابية لدولنا وشعوبنا».



وأضاف «أعتقد أن هذه القمة تأتي في زمن مهم والعالم يشهد تطورات متسارعة وعلينا كدول عربية أن نبرز وحدتنا واهتمامنا بالحفاظ على مصالحنا ومصالح شعوبنا في هذا الجو العالمي».



هذا، والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.



وتـــم خـــلال اللقاء استعــراض المــواضــيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري التحضيري وجميع البنود المدرجة على جدول أعماله والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لإنجاح أعمال القمة العربية.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير خارجية دولة فلسطين د.رياض المالكي.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لإنجاح أعمال القمة العربـيــة. والتقـى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا د.نجلاء المنقوش.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لإنجاح أعمال القمة العربية.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية العراق الشقيقة فؤاد محمد حسين



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة. والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة د.عبدالله بوحبيب. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمــيــة والـدولـيــة والتطورات التي تشهدها المنطقة.