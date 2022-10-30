القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



قال المدير الفني لفريق النادي الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، بعد التتويج بكأس السوبر الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وبحضور جماهيري كبير أول من أمس، إن الفوز باللقب بمنزلة المكافأة للاعبين بعد المجهود الكبير ‏الذي بذلوه طوال الفترة الماضية.



وأضاف أن هذه المباراة تعد الأولى في الفترة الأخيرة التي ‏يخوضها الأهلي بحضور جماهيري كامل في المدرجات، وأشكر الجميع في الإمارات لإتاحة ‏هذه الفرصة لنا للعب أمام هذا العدد من جماهيرنا.‏

فيما أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، أن فريقه ارتكب عدة أخطاء كانت سببا في خسارة المباراة، وقد قدم الزمالك مباراة جيدة رغم الهزيمة، ولكن كانت هناك أخطاء في التمريرات والتمركز من بعض اللاعبين، بالاضافة الى غياب الونش ونداي، وإصابة فتوح في الشوط الأول، التي أجبرتني على تغيير طريقة اللعب، وسيطرنا على المباراة في آخر 15 دقيقة.



وكان الأهلي قد توج بكأس السوبر بعد فوزه 2-0 على الزمالك، ليحسم الأهلي اللقب للمرة 12 في تاريخه، وهو الأكثر تتويجا باللقب، بينما توقف الزمالك عند ألقابه الأربعة السابقة.

وافتتح البرازيلي برونو سافيو التهديف في الدقيقة 38 مستغلا خطأ للدفاع الزملكاوي، واضاف البديل كريم فؤاد الهدف الثاني في الدقيقة (90+1)، من تمريرة أرضية متقنة.

وحقق الأهلي بطولته المحلية الأولى عن موسم 2020-2021، حيث لعب المباراة بصفته وصيفا للزمالك بطل الدوري والكأس عن نفس الموسم.



وعاد الفريقان أمس الى القاهرة استعدادا لاستئناف سباق الدوري، حيث يلعب الفريقان في يوم واحد الأربعاء القادم ضمن الجولة الثالثة حيث يواجه الأهلي فريق الداخلية، والزمالك سيلتقي إنبي.