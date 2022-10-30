محمد الجلاهمة



كشفت الاحصائية الاسبوعية الصادرة عن شرطة النجدة عن إحالة 27 شخصا من جنسيات مختلفة الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية ضبطهم في حالة تعاط وبحوزتهم مخدرات وأدوات، كما تم ضبط 45 مطلوبا وتحرير أكثر من 1600 مخالفة.

أما رجال الادارة العامة للمرور فحرروا في الفترة من 22 إلى 28 الجاري أكثر من 30 ألف مخالفة، وأحالوا للحجز التحفظي 61 مخالفا على ذمة مخالفات جسيمة، وضبطوا 4 متعاطين و34 حدثا للقيادة من دون رخصة سوق، كما تعامل رجال المرور مع 1556 حادثا، ومن بين تلك الحوادث 255 حادثا خلف مصابين.