محمد الجلاهمة



أحال قطاع الأمن الجنائي يوم أمس إلى إدارة الإبعاد الإداري 17 شخصا ضبطوا على خلفية ممارسة أعمال منافية للآداب.



وقالت وزارة الداخلية إن ضبط وتوقيف الأشخاص جاء بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لرصد ومحاربة مخالفات الآداب العامة، مشيرا الى أن الموقوفين ضبطوا خلال حملة لمباحث الآداب بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.



إلى ذلك، ذكر مصدر أمني لـ«الأنباء» أن الجلسة استهدفت أوكارا وشققا تقدم خدمات المساج، وأن عددا من هؤلاء ضبطوا داخل تلك الشقق.