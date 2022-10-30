عثر علماء آثار في غواتيمالا في موقع آخر مدينة من حضارة المايا قاومت الغزو الأوروبي، على قطع من الخزف ومقابر بشرية ورصاص من بنادق إسبانية، على ما أعلن مسؤولون الجمعة.



وبدأ مشروع الاستكشاف الأثري الجديد في يونيو الماضي في محاولة لفهم المزيد عن بؤرة تاياسال الاستيطانية، حيث استقر سكان من حضارة المايا لأول مرة عام 900 قبل الميلاد، خلال فترة ما قبل العصر الكلاسيكي، على ما قال عالم الآثار المسؤول عن الحفريات لوكالة فرانس برس.



وأوضح سوارلين كوردوفا أن تاياسال كانت آخر مدينة تابعة لحضارة المايا تسقط أمام الغزو الإسباني عام 1697، بعد قرن من دخول الأوروبيين المرتفعات الغربية لما يعرف حاليا بغواتيمالا.



وطمست معظم المباني في موقع تاياسال تحت الأرض والنباتات داخل منطقة مساحتها 7 كيلومترات مربعة قرب بحيرة بيتن إيتزا. ومن بين الهياكل المكشوفة جزئيا في الموقع، قلعة مرتفعة (أكروبوليس) بعلو 30 مترا، شكلت وفقا للبحث مقر إقامة للنخبة الحاكمة. كما يمكن رؤية بئر ماء استخدمت منذ عصور ما قبل الإسبان.