بعد نحو أسبوع على فرارها اللافت من جحرها في حديقة حيوانات سويدية، نجحت أفعى من نوع الكوبرا الملك في الهرب مجددا بعدما حدد طاقم الحديقة موقعها داخل جدار، على ما أعلنت السلطات الجمعة. وكان هذا الحيوان الزاحف الملقب بـ «سير فاس» (السيد المصفر) قد فر السبت الفائت عبر أحد الأضواء المثبتة في قفصه بعد بضعة أيام فقط على وصوله إلى حديقة سكانسن للحيوانات في ستوكهولم. وبعد فراره، أطلق على الثعبان الهارب اسم «هوديني»، في إشارة إلى نجم فنون التخفي الأميركي المجري الشهير هاري هوديني. وبدا الجمعة أن عملية البحث وصلت إلى خواتيمها السعيدة إثر رصد الثعبان داخل جدار. لكن الجمارك السويدية كتبت في بيان عبر الشبكات الاجتماعية «حدد موقع (سير فاس)، لكنه هرب مجددا»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.