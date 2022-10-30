محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص



أحالت وزارة الداخلية إلى النيابة العامة أمس 3 تجار مواد مخدرة بتهم متعلقة بجلب حشيش وهي تهمة قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام شنقا، وجاء ضبط المتهمين الثلاثة متلبسين بانتشال 174 كيلو من مخدر الحشيش تركت لهم في جون الكويت من قبل مهربين إيرانيين بإحداثية تجار المخدرات الثلاثة.



وبحسب مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وردت إليها معلومات عن وصول شحنة من الحشيش وأن هناك تجار مخدرات بصدد تسلمها في عرض البحر، وعليه تم نقل تلك المعلومات الى الإدارة العامة لخفر السواحل الذين كثفوا انتشارهم وعمليات المراقبة بواسطة الرادارات المتقدمة، ليتم ضبطهم وبحوزتهم المواد المخدرة، وتبين انهم «بدون» ومصريان واعترفوا بتهم جلب المخدرات بقصد الاتجار بها.



وأصدرت وزارة الداخلية بيانا حول القضية، أكدت من خلاله أن ضبط التشكيل العصابي جاء استمرارا لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالتصدي لمهربي المخدرات ومروجيها.