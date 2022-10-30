عقد بنك الخليج يوم الأربعاء الماضي، مؤتمرا للمحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الربع الثالث من 2022، وذلك بمشاركة كل من: الرئيس التنفيذي للبنك طوني ضاهر، ورئيس المدراء الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار رئيسة علاقات المستثمرين وتنظيم المجموعة المالية «EFG Hermes» دلال الدوسري.



وفي هذا السياق، استعرض طوني ضاهر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية للربع الثالث، حيث قال: «لقد واصلنا الزخم الإيجابي لعام 2022، ويسرني أن أعلن أن بنك الخليج حقق صافي ربح بمقدار 45.7 مليون دينار للأشهر الـ 9 الأولى من 2022 أي بزيادة 66% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحافظنا خلال الربع الثالث على أدائنا القوي في جميع وحدات الأعمال مع التركيز الإستراتيجي على تعزيز عملية التحول الرقمي تلبية لاحتياجات ومتطلبات العملاء.

وينعكس نجاح عملية تنفيذ الإستراتيجية بشكل واضح من خلال قوة مركزنا المالي والنمو المطرد لمحفظة قروض العملاء، حيث بلغ صافي القروض الممنوحة لعملائنا 5 مليارات دينار، وتخطى مجموع أصولنا حاجز الـ 7 مليارات دينار».



وأضاف ضاهر: «لايزال الاقتصاد الكويتي يتمتع بالمرونة مع ظهور مؤشرات إيجابية رغم التحديات التي يواجها نتيجة للتقلبات في الأسواق العالمية».

كما قال: «وتضمنت هذه التحديات، من بين أمور أخرى، ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية والحرب في أوكرانيا.

وعلى الرغم من ذلك، حافظ الاقتصاد المحلي على استقراره مدعوما بأسعار النفط الجيدة، وتعافي القطاعات الاقتصادية الرئيسية والإصلاحات الهيكلية الجارية».



الاقتصاد الكلي المحلي



وحول آخر المستجدات فيما يخص الاقتصاد الكلي المحلي، قال ضاهر: «واصل بنك الكويت المركزي تشديد السياسة النقدية وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ نسبيا بالمقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

فمنذ بداية العام، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم الرئيسي 6 مرات بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة ليصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا أي عند 3%.

وتساهم سياسة رفع الفائدة بشكل تدريجي التي يتبناها بنك الكويت المركزي بالمقارنة مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في توفير المزيد من الدعم والنمو للاقتصاد المحلي».

وأضاف: «وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، فقد حافظ الإنفاق الاستهلاكي في الكويت على متانته، وينعكس ذلك في نمو إجمالي قروض العملاء في القطاع المصرفي الكويتي بنحو 7% وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي».



التركيز على السوق الكويتي



حول آخر التطورات المتعلقة لإستراتيجيتنا التي تركز على الكويت، علق ضاهر: «نحن نجني ثمار إستراتيجيتنا التي تركز على الكويت وتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا بشكل استباقي من خلال تقديم الحلول والابتكارات الرقمية، ونواصل تنفيذ العديد من المبادرات من أجل تزويد المجتمع وموظفينا بمجموعة جديدة من الفرص والمهارات، وبالأخص في مجال علم البيانات والحلول الإلكترونية، وذلك لمساعدة الأجيال القادمة على تحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة وتعزيز الاقتصاد والمساهمة بشكل أكبر في بناء المجتمع».



ربحية متزايدة



من جانبه، تناول ديفيد تشالينور البيانات المالية للربع الثالث من عام 2022 بمزيد من التفاصيل، حيث قال: «يمكننا مشاهدة التطور في صافي الربح من 27.5 مليون دينار إلى 45.7 مليون د.ك، أي بزيادة بمقدار 18.2 مليون دينار في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2022.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بمقدار 16.1 مليون دينار وبلغت تكلفة المخاطر 43 نقطة أساس فقط في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2022 بالمقارنة مع 104 نقاط أساس في العام الماضي ما يدل على التحسن العام في جودة المحفظة الائتمانية للبنك.

كما رأينا ارتفاعا في صافي إيرادات الفوائد بمقدار 4.5 ملايين دينار مدعومة بنمو محفظة القروض وتأثير الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة وكذلك ارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 2.2 مليون د.ك».



وعلق تشالينور على تفاصيل بيان الدخل قائلا: «ارتفعت إيرادات الفوائد بمقدار 28.2 مليون دينار أو 20% في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

كما شهدنا ارتفاعا كبيرا بنسبة 28% في إيرادات الفوائد من الربع الثاني إلى الربع الثالث نتيجة لقيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة 3 مرات خلال الربع الثالث من العام».



وأضاف: «نرى أن مصروفات الفوائد ارتفعت بمقدار 23.7 مليون دينار أو 60%. وتشهد تكلفة الأموال ارتفاعا بشكل أسرع من الزيادات في العائد على الأصول.

ولكن على الرغم من ذلك، لا نزال قادرين على تحقيق النمو في صافي إيرادات الفوائد الذي شهد ارتفاعا بنسبة 12% من الربع الثاني إلى الربع الثالث و5% منذ بداية العام وحتى تاريخه بالمقارنة مع العام الماضي».



وذكر أن تكاليف الائتمان قد انخفضت من 35.3 ملايين دينار في الأشهر الـ 9 الأولى من 2021 إلى 16.1 ملايين دينار في عام 2022. وبلغت تكلفة المخاطر 43 نقطة أساس في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2022، متراجعة من 104 نقاط أساس في العام الماضي.



المركز المالي



واستعرض تشالينور الميزانية العامة لبنك الخليج، قائلا: «على مدى العام الماضي، ارتفع مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 726 مليون دينار أي بنسبة 11%، ليصل إلى 7.1 مليارات دينار ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير للزيادة بمقدار 601 مليون دينار أو 13% في صافي القروض ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام بالمقارنة مع العام الماضي».



وأضاف: «نمت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بمقدار 12% مقارنة بالعام الماضي و423 مليون دينار منذ بداية العام وحتى تاريخه أي 9%، وهو أكبر نمو للقروض يشهده البنك خلال الفترة الأخيرة».



وفيما يتعلق بالاقتراض متوسط الأجل، قال تشالنور: «قمنا بزيادة الاقتراض متوسط الأجل من البنوك بنسبة 114% مقارنة بالعام السابق ما يسهل علينا المدة المطلوبة للسداد بشكل عام».



تحسن جودة الأصول



وحول جودة الأصول، قال تشالنور: «بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2%، في نهاية سبتمبر 2022، انخفضا من 1.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وحافظت نسبة التغطية، على قوتها على نحو استثنائي حيث وصلت إلى 450% في نهاية سبتمبر 2022».



وأشار تشالينور الى أن لدى البنك مخصصات فائضة بمقدار 109 ملايين دينار ما يمثل 35% من إجمالي المخصصات.



وعلاوة على ذلك، تجاوزت المرحلة الأولى من القروض 93.7%، وتراجعت المرحلة الثانية إلى 5.0%، كما تراجعت المرحلة الثالثة إلى 1.3%.



وعلى تطور نسب المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة خلال الخمسة أرباع الماضية، قال تشالينور: «من جانبنا كبنك الخليج، نهدف إلى تحقيق أكبر منفعة لمساهمي البنك والالتزام بالقوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن الهيئات الرقابية في هذا الشأن، وسنقوم بالإفصاح عن أي معلومات جوهرية حالما تصبح متاحة، «لا تزال قروض المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ثابتة عند مستوى منخفض جدا».



رأس المال الرقابي



وعن رأسمال المال الرقابي للبنك، قال تشالينور: «بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.0% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغة نسبته 10.5%. وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 15.1% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي والبالغة نسبته 12.5%».



وأشار إلى انه كما في 30 سبتمبر 2022، نمت الموجودات الموزونة بالمخاطر بنسبة 11% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى السبب الرئيسي لذلك إلى نمو القوي لمحفظة القروض مقارنة بالعام السابق.



وعلاوة على ذلك، يتبين أن نسبة الرافعة المالية بلغت 8.7%، كما في 30 سبتمبر 2022، أي أقل من 9.4% للفترة نفسها من السنة الماضية، وأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 3%.



وحول نسب السيولة الرئيسية، قال تشالينور: «نرى متوسط نسبة تغطية السيولة التي بلغت 220%، كما نرى نسبة صافي التمويل المستقر التي بلغت 104%، كما في 30 سبتمبر 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن كلتا النسبتين لا تزالان أعلى بكثير من حدودهما الدنيا الجديدة البالغة نسبتها 90% وحدود ما قبل جائحة كورونا والبالغة 100%».



فقرة الأسئلة والأجوبة



وبعد الانتهاء من استعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال للربع الثالث من العام 2022، افتتحت دلال الدوسري، رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج المجال لاستقبال أسئلة المشاركين عن طريق المنصة.



وبدأت فقرة الأسئلة والأجوبة بسؤاله عن التوقعات في نمو المستوى الحالي لهامش الربح والضغوطات على تكلفة الأموال، فعلق تشالينور قائلا: «لقد ذكرت خلال مؤتمر الربع الثاني أننا نتوقع نمو هامش الربح في الربع الثالث، وهذا ما حدث، فقد بلغ 201 نقطة أساس في الربع الثاني وارتفع إلى 213 نقطة أساس في الربع الثالث، وقد أسعدنا هذا الأمر.

ولكننا نشهد الكثير من العوامل التي تسبب ارتفاع تكلفة الأموال، وخاصة على استحقاقات الآجال الأطول، أي ان المستحقات يتم تسعيرها بشكل أكبر من الأصول، لقد رأينا أيضا انخفاضا في نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ويعتبر هذا الانخفاض أحد عوامل الضغط، ولكنه أمر متوقع في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة، وكقيمة مطلقة. ونتوقع أيضا أن تزيد أسعار الفائدة مرتين بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة حتى نهاية العام».



نمو القروض



وبسؤاله عن نمو القروض والعوامل الرئيسية التي أدت إلى تفوق البنك على القطاع في هذا المجال، قال تشالينور: «لقد ازدادت نسبة القروض 2% حيث بلغت نحو 100 مليون في الربع الثالث، مما يعني ارتفاعا بنسبة 9% منذ بداية العام حتى الآن، بينما بلغت 7% على مستوى القطاع المصرفي حتى نهاية أغسطس.

وكنا قد أعلنا في بداية العام عن توقعاتنا بالتفوق على النمو في القطاع المصرفي، وقد تمكنا من تحقيق ذلك».



وأضاف: ولايزال قطاع الأفراد ينمو بشكل كبير، حيث حقق البنك معظم النمو في الربع الثالث من قطاع الأفراد. وقد حقق البنك نموا بنحو 80 مليونا في الربع الثالث أي بنسبة 4%.

وحتى الآن، نما قطاع الأفراد بنسبة 13% تقريبا منذ بداية العام مقابل 7% للنظام المصرفي حتى نهاية أغسطس، أي تقريبا الضعف، وقد تمكنا من زيادة حصتنا السوقية خلال جميع الفترات المرحلية لهذا العام، ونحن سعداء للغاية، وهو ما تهدف إليه استراتيجيتنا؛ لذلك، نحن نتطلع إلى الاستمرار بالزخم نفسه في الربع الأخير من العام، لكننا ندرك أن السوق لايزال تنافسيا للغاية وهناك علامات تدل على أن الأمور بدأت بالتباطؤ على مستوى القطاع المصرفي؛ لذلك، إذا أخذنا بالاعتبار نتائج نهاية مايو حتى نهاية أغسطس فسنرى أن إجمالي القطاع المصرفي قد ارتفع بنسبة 1% فقط.

وبالتالي فإن النمو السريع الذي شهدناه في النصف الأول من العام قد تبدد. وهذا أمر منطقي نظرا لارتفاع تكلفة الاقتراض، حيث أصبح الآن سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي 3% أي ضعف ما كان عليه في بداية العام».



تكلفة المخاطر



وبسؤاله عن مدى استدامة المستويات الحالية لتكلفة المخاطر، قال تشالينور: «لقد بلغت تكلفة الائتمان 8 ملايين في الربع الحالي ما يعني أنها وصلت إلى 16 مليونا منذ بداية العام حتى الآن، وبالتالي فإن تكلفة المخاطر لدى البنك بلغت 43 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت 104 نقاط أساس، ليس لدينا أي مخاوف حقيقية ونحن راضون جدا عن استمرارية أداء المحفظة، وأعتقد أن تكاليف الائتمان سوف تظل منخفضة لفترة من الوقت، ولكن قد نرى بعض التقلبات من ربع لآخر.

وبينما من المتوقع أن تكون تكاليف النصف الثاني أعلى من النصف الأول، كما ذكرت سابقا في مؤتمر الربع الثاني، إلا أنه لن يكون هناك أي داع للقلق، وسوف تظل التكلفة أقل من المستوى الطبيعي والبالغ 100 نقطة أساس». وأضاف: «ولكن من الواضح أنه في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة، سيكون هناك بعض الضغوطات بالتأكيد، ولكننا نعتقد أننا في وضع جيد وقادرون على التعامل مع هذه الضغوطات نظرا للوضع الحالي الممتاز للميزانية العامة.

وإذا نظرنا إلى قروض المصنفة ضمن المرحلة الثانية عن كثب نرى أنها لاتزال منخفضة جدا عند 5% بعد أن كانت 5.6% منذ عام، بينما متوسط تلك القروض في النظام المصرفي أعلى من 10%.

وعلاوة على ذلك، فإن تغطية القروض جيدة وقوية بشكل استثنائي حيث بلغت 450%. كما حافظت نسبة القروض غير المنتظمة على استقرارها ولاتزال منخفضة حيث بلغت 1.2% تماشيا مع العام السابق، ولاتزال أقل بكثير من الحد البالغ 2% الذي أعلنا عنه كمرجع في بداية العام؛. لذلك نستطيع القول إن جميع المؤشرات جيدة».



المصروفات التشغيلية



وعلى صعيد المصروفات، تم طرح سؤال خلال المناقشة حول على المصروفات التشغيلية وعملية التحول الرقمي، حيث قال تشالينور: «ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، لكنه ظل ثابتا من الربع الثاني إلى الربع الثالث؛ ولأننا حققنا زيادة في الإيرادات التشغيلية (مدفوعة بالهامش إلى حد كبير)، فقد رأينا نسبة التكلفة إلى الدخل تنخفض من 49% إلى 46%.

لاتزال هذه المصروفات أعلى مما نرغب فيه، لكننا استثمرنا في موظفينا بشكل كبير كما لا نزال مستمرين في خطة التحول الرقمي الخاصة بالبنك». وأضاف: «ان النمو الاستثنائي الذي حققناه في أنشطة قطاع الأفراد الذي يحمل عنصر تكلفة متغير.

وأظن ستكون هناك عدة فرص لتحسين قاعدة التكلفة بمجرد استكمال عملية التحول الرقمي العام المقبل، وعندها سنبدأ في تحقيق العائد على استثمارنا هذا».



