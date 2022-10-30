أعلنت الهيئة العامة للشباب عن إطلاقها الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ البحرية بداية نوفمبر المقبل وتستمر حتى فبراير 2023 ويشرف عليها فريق الغوص الكويتي.



وقال مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة وليد الأنصاري في بيان صحافي إن الحملة تتضمن القيام بعشرات الحملات لتنظيف سواحل الكويت بمشاركة مجتمعية تطوعية ورفع الكثير من المخلفات البلاستيكية وشباك الصيد المهملة من سواحل البلاد.



وأضاف الأنصاري أن هذه الحملة الوطنية تعد فرصة مميزة للعمل التطوعي في الكويت وتوفر فرصا تطوعية للشباب الكويتي الراغب في المساهمة في الحملات البيئية التطوعية.



ودعا الشباب المتطوعين الراغبين في المشاركة في الحملة الى التسجيل في موقع الهيئة الإلكتروني عبر بوابة (أيادينا). كما دعا مدارس وزارة التربية في المرحلة الابتدائية الى المشاركة في الحملة لإثراء الجانب الثقافي والتوعوي والبيئي لطلبة المدارس.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المبرة التطوعية البيئية وليد الفاضل وفق البيان إن فريق الغوص أعد برنامجا شائقا وثقافيا لعرضه على المشاركين من طلبة المدارس وضمن أدوار ميدانية وعملية لترسيخ حب العمل التطوعي والمشاركة الفعالة.



وأوضح الفاضل أن هذه المبادرة ضمن المشاريع العديدة التي يقوم بها الفريق لحماية البيئة البحرية وتأمين الممرات الملاحية وإنقاذ كائناتها من خلال عمليات متمثلة برفع المخلفات كشباك الصيد المهملة والأنقاض والمخلفات البلاستيكية والأخشاب وقنان وإطارات لما تسببه من تلوث للبيئة البحرية وخطورة على مرتادي البحر وعائق في الممرات الملاحية.



وذكر أن الحملة تسعى الى نشر الوعي البيئي للحفاظ على الثروات الطبيعية من خلال حملات توعوية متنقلة تسهم في رفع الوعي البيئي للمجتمع بصورة عامة، متوقعا مشاركة أكثر من 3000 طالب وطالبة من المدارس للمساهمة في رفع أكثر من 50 طنا من المخلفات البلاستيكية والخشبية ومخلفات أخرى.