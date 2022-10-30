شاركت الكويت ممثلة في وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم السبت في الاجتماع الوزاري لهيئة متابعة تنفيذ القرارات للقمة العربية.



وذكرت جامعة الدول العربية في بيان ان «هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية عقدت اجتماعا لها اليوم على المستوى الوزاري وذلك لاستكمال التقرير الذي أعدته الهيئة على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين يوم الأربعاء الماضي».



وأوضح البيان أن «الأمر يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات القمة العربية في تونس مارس 2019 ومدى التزام هذه الدول بتجسيدها» حيث من المقرر «أن ترفع الهيئة هذا التقرير إلى القمة العربية في دورتها الـ 31 بالجزائر والمقرر لها يومي الاول والثاني من نوفمبر المقبل».



وتضم الهيئة في عضويتها ترويكا القمة وهي: تونس رئيسا والسعودية والجزائر، وترويكا المجلس الوزاري وهي: مصر وقطر والكويت والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.



إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم السبت مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة د.أحمد عوض بن مبارك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 31 في العاصمة الجزائر.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لإنجاح أعمال القمة العربية.



وكان وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أول الوافدين إلى الجزائر في زيارة هي الأولى له منذ تعيينه في المنصب وذلك من أجل المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب على مستوى القمة مما يؤكد التزام الكويت بالمساهمة في إنجاح القمة العربية.