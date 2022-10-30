أشاد أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية السفير إيتوري سيكوي بالمستوى الممتاز للعلاقات الإيطالية - الكويتية والتعاون الثقافي الواعد واللذين تتطلع بلاده إلى تطويرهما مقدرا استضافة إيطاليا في معرض الكتاب الكويتي.



وذكرت وزارة الخارجية في بيان على موقعها أن ذلك جاء في اجتماع أمين عام الوزارة السفير سيكوي مع سفيرنا الجديد في روما ناصر القحطاني بمقر الوزارة.



وأوضح البيان أن الأمين العام استعرض مع السفير القحطاني خلال اللقاء العلاقات الثنائية الممتازة وآفاق تطويرها، معربا عن تقديره الخاص للتعاون في المجال الثقافي باعتباره أيضا قطاعا قابلا للتوسع في ضوء مشاركة إيطاليا في معرض الكتاب الذي سيعقد بالكويت بين 16 و26 نوفمبر المقبل.



وأكد أن أمين عام الخارجية لفت الى أن «مشاركة بلادنا كضيف شرف في المعرض أسوة بالمملكة المتحدة في عام 2019 وفرنسا عام 2018 والولايات المتحدة عام 2017 بالإصدارات الأخيرة للحدث الثقافي تشكل فرصة مهمة لتعزيز التواجد الثقافي واللغوي الإيطالي في الكويت».



وذكر البيان أن السفيرين سيكوي والقحطاني ناقشا أيضا إمكانات التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص السانحة التي ستولدها استراتيجية «الكويت الجديدة 2035» مع الإشارة بشكل خاص إلى التنمية المستدامة.