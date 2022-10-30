«أوفت الكويت بوعدها أن تكون أول الوافدين إلى الجزائر وآخر المغادرين للقمة»، كان هذا رد فعل الجزائر على التزام الكويت ووفائها بوعدها تجاه القمة العربية.



جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في أول لقاء رسمي مع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، حيث أعرب عن تقديره التزام الكويت بوعدها أن تكون «أول الواصلين من وزراء الخارجية العرب إلى الجزائر».



وقال لعمامرة إن بلاده تعتز بكونها أول محطة رسمية للشيخ سالم عبدالله الجابر منذ تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت.



وأكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في مستهل لقاءاته مع لعمامرة على هامش الاجتماعات التحضيرية أن «التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم تستوجب إبراز وحدتنا والمحافظة على مصالح شعوبنا»، معربا عن أمله «في أن تتكلل جهود الجزائر بإنجاح القمة العربية الـ31 وأن تحقق أهدافها وتثمر نتائج إيجابية للدول والشعوب العربية».



وبمجرد وصوله إلى الجزائر شرع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية حيث بحث مع نظيره الجزائري «التنسيق بين وفدي البلدين لإنجاح الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد اليوم السبت».



وواصل وزير الخارجية سلسلة لقاءاته بمباحثات ثنائية مع وزير خارجية لبنان عبدالله بوالحبيب واستعرض معه العلاقات الثنائية ومسار العمل العربي المشترك.



كما التقى الشيخ سالم العبدالله مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، واتفق الطرفان على أهمية الوصول إلى حالة من التوافق حيال مختلف القضايا المطروحة بالنظر إلى التحديات الدولية الهائلة التي تحتم على الجانب العربي المزيد من التكتل ووحدة الصف.



واستعرض الشيخ سالم العبدالله مع نظيره المصري سامح شكري القضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري التحضيري والتنسيق المشترك لضمان إنجاح أعمال القمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.



والتقى الشيخ سالم العبدالله أيضا وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش وكذلك مع وزير خارجية دولة فلسطين د.رياض المالكي، حيث كانت اللقاءات فرصة لتبادل الآراء بشأن مسيرة العمل العربي المشترك والتنسيق لإنجاح أعمال القمة العربية.



ويواصل الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح جهوده من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح القمة العربية والتي تميزت اجتماعاتها التحضيرية بمشاركة كويتية فعالة من خلال تقديم جملة من الاقتراحات سواء على مستوى المندوبين الدائمين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث حظيت تلك المبادرات والاقتراحات بإشادة واسعة من الأشقاء العرب.



وكان على رأس هذه الاقتراحات إعداد استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي للدول العربية الذي نال نقاشا واسعا في الاجتماع التحضيري الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.



كما شارك وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في اجتماع لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية لاستكمال التقرير الذي أعد على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين الأربعاء الماضي بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات القمة العربية في تونس 2019 ومدى التزام هذه الدول بتنفيذ هذه القرارات.



واستهل وزراء خارجية الدول العربية الاجتماع التحضيري لأعمال القمة، حيث يتم في اليوم الأول اعتماد مشروع جدول أعمال القمة والنظر في مشاريع القرارات المرفوعة من الاجتماعات التحضيرية التي جرت في الأيام القليلة الماضية على أن تكون متبوعة بجلسة تشاورية قبل التئام القادة في قمتهم الـ 31 في الأول من نوفمبر المقبل.