اختتمت على ميادين نادي الرماية فرع الجهراء الخميس الماضي أولى فعاليات مسابقات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الثالثة للرماية في أسلحة البندقية والمسدس هواء 10 أمتار للناشئين، حيث حصد الرامي تركي عبدالله المطيري ذهبية مسابقة البندقية ضغط هواء 10 أمتار، تلاه ثانيا سالم سعود دهش ثم عبدالرحمن العنزي ثالثا، فيما تمكن الرامي الناشئ علي سليمان أحمد من الحصول على ذهبية مسابقة المسدس 10 أمتار هواء وحل ثانيا يوسف العربيد وبندر فهد الشمري ثالثا.



وبهذه المناسبة، قال نائب المدير الفني لأسلحة الرصاص عبدالله الشمري إن مسابقات الناشئين التي أقيمت على ميادين النادي بالجهراء أظهرت أن هناك رماة لهم من الموهبة ما يستوجب الاعتناء بهم، مضيفا أن بطولة سمو ولي العهد تجذب العديد من الرماة والراميات للمشاركة بها وأن مسابقات العمومي في رمايات المسدس والبندقية ضغط الهواء 10م ستستكمل على ميادين الرماية بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية.



من جانبه، قال رئيس لجنة حكام الرصاص خالد عبدالله الجريد إن لجنته أقامت دورات تنشيطية للحكام لاطلاعهم على القوانين والتعديلات الجديدة التي قام بها الاتحاد الدولي للرماية، حيث تجري البطولة حسب قوانين الاتحاد الدولي للرماية، مضيفا أن النادي لديه حكام مؤهلون دوليا منهم الحاصلون على أعلى الرخص التحكيمية وبإمكانهم التحكيم في أي بطولة عالمية.



هذا، وتستمر فعاليات بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى الثالثة للرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأوليمبي للرماية بمشاركة واسعة من رماة وراميات النادي ورماة الحرس الوطني ووزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب رماة من دولتي قطر والإمارات.