بيروت - ناجي شربل



احتفظ البرج بصدارة الدوري العام اللبناني الـ 63 لكرة القدم، بفوزه على الحكمة بيروت 2-1 في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون في افتتاح المرحلة الثامنة، اذ سجل للبرج خالد التكه جي وريتشارد، وللحكمة علي كركي.



بهذا الفوز السابع للبرج رفع رصيده الى 21 نقطة متجاوزا سقوطه الوحيد أمام الأنصار الأسبوع الماضي. في حين عانى الحكمة بيروت خسارته الخامسة، واستقر رصيده عند 7 نقاط.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق العهد حامل اللقب فوزه السادس على ضيفه التضامن صور بهدف نظيف، وافتتح محمد حيدر التسجيل للعهد من ضربة جزاء احتسبها الحكم محمد عيسى. وأخفق التضامن في إدراك التعادل من ضربة جزاء بعد خطأ من الحارس مهدي خليل على المهاجم عدنان سلوم، حيث نجح خليل في التصدي للكرة الأرضية التي سددها بيافري.



وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، حقق شباب الساحل فوزه الخامس على ضيفه الشباب الغازية برباعية نظيفة 4-0، سجل للساحل زين فران وعلي الفضل وبوبي (2). ورفع الساحل رصيده الى 18 نقطة، فيما استقر رصيد الغازية عند 5 نقاط.