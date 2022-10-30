الأقصر ـ ناهد إمام



واصل مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب المنعقد في محافظة الأقصر فعالياته لليوم الثالث على التوالي برئاسة د.هدى يسي، تحت عنوان «الاستثمار العربي ـ الأفريقي والتعاون الدولي» برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، وجامعة الدول العربية.



وأعلنت د.هدى يسي عن القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار الرخصة الذهبية لأي مستثمر فورا على ان يبدأ مشروعه سريعا مع فترة 3 أشهر لإنهاء الاجراءات.



من جهتها، اشارت د.نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين في وزارة المالية المصرية، إلى أن مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب اصبح محفلا سنويا مهما يضم أطيافا مختلفة من المهتمين بشؤون الاستثمار العربي والأفريقي والتعاون الدولي لمناقشة قضايا من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة الفرصة للتعاون كالشراكة التكاملية.



وألقت الضوء حول اتخاذ الحكومة المصرية العديد من الخطوات والاجراءات المحفزة والداعمة للأنشطة الإنتاجية على اختلاف أشكالها وآخرها استحداث الرخصة الذهبية التي يتم منحها للمستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية وتعتبر الرخصة الذهبية واحدة من أهم المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة فضلا عن دورها في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، كما تم مد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لمدة 5 سنوات أخرى بما تحمله نصوصه من حوافز وإعفاءات، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تيسير الإجراءات وتشجيع هذا القطاع الحيوي بوصفه القوة الرئيسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.



واشارت د.لاشين الى المشروع القومي لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك والذي انعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، حيث سجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، وبدأت العديد من الشركات الأجنبية اتخاذ مصر قاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.



وحول جهود جامعة الدول العربية في دعم منظمات المجتمع المدني، تحدث المستشار خميس البوزيدي، المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني جامعة الدول العربية، حول وثيقة العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



وأشاد بنجاح اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي على دورها كمنظمة مجتمع مدني في تحقيق الأهداف الإنمائية والتنمية المستدامة في اليوبيل الفضي لمؤتمر الاتحاد بالأقصر.



وأشار إلى وثيقة «العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني» التي جاءت لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تتضمن الوثيقة 18 بندا.



وبينت الوثيقة أن جامعة الدول العربية تعلن الفترة من 2016 إلى 2026، عقدا عربيا للمجتمع المدني حتت عنوان «دعم أهداف التنمية المستدامة».