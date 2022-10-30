تعد «وول مارت» أكبر الشركات من حيث عدد العاملين على مستوى العالم، إذ يبلغ عدد موظفي شركة التجزئة الأميركية 2.3 مليون، وفقا لأحدث بيانات الشركة.



وعلى الرغم من أن شركة التجارة الإلكترونية «أمازون دوت كوم» تأتي في المركز الثاني بقوة عاملة 1.6 مليون، إلا أن هناك فارقا كبيرا بينها وبين «وول مارت».



أما في حال ضم الجهات الحكومية في الترتيب، فإن وزارة الدفاع الهندية تتصدر قائمة أكبر أرباب العمل في العالم من خلال الجمع بين أفراد الخدمة النشطين والاحتياطيين والموظفين المدنيين، والعدد الإجمالي لموظفيها يبلغ 2.92 مليون متفوقة على نظيرتها الأميركية.



وفي الصين، يوظف جيش التحرير الشعبي (الذي لا يشمل الوظائف المدنية) حوالي 2.5 مليون شخص.