يمكن أن توفر الاستثمارات البديلة بعض الفوائد الفريدة في محفظة الاستثمار طويلة الأجل، وتشمل هذه الفوائد تعزيز تنوع الاستثمارات، وإمكانية تحقيق عوائد أعلى، وتوفير مصادر غير تقليدية للدخل في المحفظة، والتمتع بمزايا ضريبية محتملة.



وتشمل الاستثمارات البديلة طروحات الأسهم الخاصة، وطروحات صناديق التحوط، وصناديق الصرف، والطروحات العقارية الخاصة، والصناديق الآجلة المدارة، والسلع.



وعلى الرغم من الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة، تجدر الإشارة إلى أنها ليست استثمارات بديلة ويجب النظر إليها بشكل منفصل كجزء من استراتيجية استثمار مختلفة.



واستنادا إلى مزيج الأصول الحالي والأهداف طويلة الأجل، يمكن أن تساعدك إضافة استثمارات بديلة إلى محفظتك في الوصول إلى فئات أصول أو استراتيجيات استثمار جديدة، وقد توفر الاستثمارات البديلة فرصة التعرض لفئات الأصول غير التقليدية مثل الأسهم الخاصة، أو الائتمان الخاص، أو العقارات الخاصة، أو صناديق التحوط.



أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية



- يمكن أن يكون تنويع المحفظة الاستثمارية وسيلة مفيدة لتخفيف المخاطر والحماية من التقلبات.



- ويمكن أن تكون هذه البدائل خيارا قويا لأولئك الذين يتطلعون إلى تنويع محفظتهم لأن أداءها لا يتأثر كثيرا بأسواق الأسهم وأسواق الدخل الثابت التقليدية.



تعزيز نمو المحفظة وفرص الدخل



- من الأسباب الأخرى التي قد تدفع المستثمرين للبحث عن الاستثمارات البديلة قدرتها على تعزيز عوائد المحفظة.



- من خلال توفير التعرض لمجموعة واسعة من الأصول، يمكن للاستثمارات البديلة أن تساعد المستثمرين على تحقيق النمو، أو الوصول إلى مصادر العوائد غير المرتبطة بأسواق الأسهم والسندات الأوسع.



- ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات البديلة تميل إلى أن تكون أكثر تعقيدا من الأصول الأخرى وغالبا ما تتطلب معرفة متخصصة.



- ويمكن أن يساعدك العمل مع متخصص مالي في الحصول على صورة واضحة عن فرص العائد المحتمل وما إذا كانت الاستثمارات البديلة تدعم أهدافك ورغبتك في المخاطرة.



- يمكن أن يؤدي بيع الأصول في كثير من الأحيان إلى التزامات ضريبية على أرباح رأس المال.



- ويمكن أن تكون الاستثمارات البديلة بمنزلة وسيلة للمساعدة في تخفيف أو إرجاء تأثير هذه الالتزامات.



عوامل أخرى يجب مراعاتها



- الاستثمارات البديلة هي بشكل عام استثمارات طويلة الأجل وغير سائلة، وعادة ما يكون لها متطلبات يجب أن يوفي بها المستثمرون.



- إن العديد من الاستثمارات البديلة هي طروحات غير عامة، وقد تفتقر إلى الشفافية حول الرسوم وأنواع الاستثمار، وتتضمن مخاطر إضافية مقارنة بالأوراق المالية المسجلة الأخرى.



- تنطوي الاستثمارات البديلة على مخاطر كبيرة وقد تكون أكثر تقلبا من الاستثمارات التقليدية، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمستثمرين القادرين على تحمل المخاطر المرتفعة.



كيف يمكن للمستشار المالي أن يساعدك



- إذا كنت تفكر في إضافة استثمارات بديلة إلى محفظتك، فيمكن للمستشار المالي مساعدتك في الإجابة عن الأسئلة وتقديم توصيات مخصصة لأهدافك المالية وأهدافك الاستثمارية.



- يعمل المستشار المالي معك لمراجعة محفظتك وتقديم توصيات مخصصة لدعم أهدافك المالية والأفق الزمني وتحمل المخاطر.