تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف رابعا عالميا، بسهولة إلى نهائي دورة فيينا للتنس (500) على أرض صلبة، بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 6-4 و6-2 السبت.



ويلاقي الروسي الباحث عن لقبه الثاني هذا الموسم، الأحد في النهائي الكندي دنيس شابوفالوف الـ 19 عالميا والفائز على الكرواتي بورنا تشوريتش ال27 عالميا 7-6 (7-4) و6-0.



وبعد أسبوعين من انسحابه في نصف نهائي دورة أستانا أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش لاصابة في ساقه، بدأ المصنف أول عالميا سابقا واثقا قبل مشاركته في دورة باريس بيرسي للماسترز (1000) التي تنطلق الاثنين.



ولم يستسلم البلغاري المصف 32 راهنا وثالثا سابقا، لكنه اصطدم بإرسال قوي للروسي الذي أحرز 87% من النقاط على ارساله الأول.



وسيخوض مدفيديف (26 عاما) النهائي الخامس هذا الموسم الذي كان مخيبا بشكل عام، بعد خسارته نهائي أستراليا المفتوحة في يناير الماضي أمام الإسباني رافايل نادال بخمس مجموعات.



ويتجه مدفيديف لضمان مركز يؤهله لخوض بطولة «إيه تي بي» الختامية للموسم في تورينو والتي تنطلق في 13 نوفمبر، علما انه يحتل المركز الخامس راهنا في الترتيب وأحرز لقبها في 2020.



في المقابل، سيكون النهائي الثاني هذا الموسم لشابوفالوف بعد الذي خسره في سيول نهاية سبتمبر الماضي أمام الياباني يوشيتو نيشيوكا الـ 56 عالميا، علما انه بلغ نصف نهائي دورة طوكيو مطلع الشهر الجاري.



وبعد مجموعة أول تنافسية حسمها شابوفالوف في شوط كسر التعادل (تاي بريك)، انهار الكرواتي في الثانية وخسرها دون تسجيل أي شوط بـ 32 دقيقة.