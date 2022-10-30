بثلاثية من مهاجمه العائد من إصابة فيكتور أوسيمين، تابع نابولي المتصدر بدايته الرائعة هذا الموسم وحقق فوزه الثامن تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، على حساب ضيفه ساسولو 4-0 في افتتاح المرحلة الثانية عشرة.



ورفع فريق المدرب لوتشانو سباليتي رصيده إلى 32 نقطة، مقابل 26 لميلان حامل اللقب الذي يحل ضيفا على تورينو الأحد، ورفع نابولي رصيده إلى 13 فوزا تواليا في مختلف المسابقات وهو رقم قياسي للنادي.



وحسم الفريق الجنوبي النتيجة سريعا مطلع المباراة بهدفين من أوسيمين (4 و19)، قبل أن يضيف اكتشافه لهذا الموسم الجورجي الشاب خفيتشا كفاراتسخيليا الثالث قبل الاستراحة (36)، وفي الشوط الثاني، عمق أوسيمهن جراح الضيوف بهدف رابع محققا الهاتريك (77).



قال أوسيمين لمنصة «دازون» للبث التدفقي «أريد فقط الحفاظ على الزخم، منحني المدرب الثقة هذا الموسم وأنا سعيد للعمل تحت اشرافه، وقد عدت من اصابة ابعدتني خمسة أسابيع، وهذا ليس بالأمر السهل».



وبات نابولي خصما صعب المنال هذا الموسم، رغم رحيل أبرز نجومه في مقدمتهم القائد لورنتسو إينسينيي، ولاعب الوسط الإسباني فابيان رويس، وقطب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي، والجناح البلجيكي دريس مرتنس وحارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا.



وقد أكمل ساسولو الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد الفرنسي الشاب أرمان لوريينتيه (84).