القاهرة – 29 أكتوبر 2022:

وسط حضور جماهيري كبير في حفل ضخم متميز بختام فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، أبدع وتألق "جبل الأغنية العربية" الفنان الإماراتي حسين الجسمي تحت سفح الأهرامات في الجيزة، وتنقل وسط أهازيج 7 آلاف شخص من الحضور، بين مجموعة من أشهر أغنياته، واصفينه قائلين: "حسين أنت هرم مصر الرابع".



واستهل الجسمي حفله بأغنية "بشرة خير" الشهيرة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وقدم أغنية "رمضان في مصر حاجة تانية" بطلب من الجمهور نظراً لشعبيتها الكبيرة، إلى جانب أغنياته المتعددة مثل "بحبك وحشتيني" و"ستة الصبح" وغيرها، مؤكداً على حبه لمصر والمصريين واعتباره مصر بلده الثاني، وقال للجمهور: "مصر حتة من قلبي"، ليبدأ غناء أغنيته الشهيرة "حتة من قلبي".



كما طالب الجمهور غناء أغنيته الشهيرة "تسلم إيدينك" فرد الجسمي قائلاً: "المصري ما يترفضلوش طلب"، وبدأ غناء الأغنية وسط تفاعل كبير من الجمهور مع جميع الأغنيات الذي قدمها، ليشارك الجميع محبته لمصر من خلال أغنية "تحيا مصر"، ليختتم الحفل بأغنية الجماهيرية "بالبنط العريض".



وحملت الحفلة الغنائية تحت سفح الأهرامات، شعارات المحبة والأخوة من جميع الجوانب، وشارك في أحيائها الفنان المصري عمرو دياب.



المكتب الاعلامي لسعادة الفنان حسين الجسمي