متسابق النادي الدولي الكويتي خسر أمام بطل لاتفيا بعد منافسة شرسة

المسابقة يشارك بها 462 متسابقاً من 72 دولة.. بينها ٣ دول عربية

حصد متسابق النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية علي المخصيد الميدالية الفضية في منافسات دورة ألعاب رياضة السيارات، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات على حلبة «بول ريكارد» الدولية في فرنسا.

وجاء مخصيد «ثانياً»، بعد متسابق جمهورية لاتفيا، الذي أحرز المركز الأول على حساب متسابق النادي الدولي الكويتي، بعد منافسة شرسة مع الأخير، حيث تعادل الاثنان في «النهائي»، مما اضطر الحكام إلى إعادة السباق، ليربح المتسابق اللاتفي في جولة الإعادة.

جدير بالذكر، أن متسابق النادي الدولي الكويتي خاض منافسات قوية في مسابقة يشارك بها 462 متسابقاً من 72 دولة، من بينها ٣ دول عربية وهي الإمارات والمغرب والكويت، والذين يشاركون في جميع منافسات ألعاب رياضة السيارات، المكونة من ١٦ لعبة.