أعلن مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي، عن دوران عجلة مشاريع البلدية التنموية حيث سيتم البدء في استقبال طلبات التأهيل المسبق لمشروعي "كورنيش الجهراء" والمركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد اعتبارا من اليوم الأحد.

ودعت البلدية الشركات الراغبة من المستثمرين في التأهيل المسبق بشأن تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء ( الكورنيش ) ، بدءا من اليوم حتى 2-3-2023، وكذلك طلبات التأهيل المسبق بشأن تصميم وترخيص وانشاء وصيانة وادارة واستثمار مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الاحمد ، بدءا من اليوم حتى 29-12-2022.

وبينت أن طلبات التقديم ستكون عبر موقعها الالكتروني الرسمي لدفع رسوم كراسة التأهيل وقدرها 200 دينار كويتي فقط لاغير ، وذلك عبر الرابط ادناه :

https://kmap.baladia.gov.kw/comp_reg/home.aspx