قدم المؤلف والمخرج الكويتي العالمي سليمان البسام، أحدث عمل مسرحي له (آي ميديا) في المكسيك ضمن فعاليات مهرجان (Requiem for Justice) بحضور سفير دولة الكويت لدى المكسيك السفير صلاح الحداد.

وقال البسام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، إن مسرحيته التي قدمها على مدى يومين تعرض قضايا الهجرة واللجوء وصراعات الهوية والانتماء والحب والخيانة والانتقام.

وأضاف أن (آي ميديا) تتناول أيضا قوة المنصات الرقمية في تغيير الفضاء السياسي وإعطاء قصة رمزية واضحة للصراع في القرن الحادي والعشرين.

واعتبر (آي ميديا) "مشروعا بحثيا عن شكل جديد للكتابة المسرحية العابرة للحدود تعتمد بساطة الفضاء المسرحي وصفاءالخيارات الضوئية كخيار مواز لكثافة الزخم المشهدي والفعل الشاعري في النص وصولا إلى معالجة معاصرة تجسد جوهر اللحظة العربيةالراهنة".

وأوضح أن عمله هذا يبحث في الرصيد الرمزي الموسيقي للمنطقة بتوظيف ألوان الموسيقى البحرية بعيدا عن النمطية مقدما فضاء مفتوح الآفاق وفقا القائمين عليه.

ورأى أن (آي ميديا) تمثل تجربة جديدة في مشروعه البحثي المسرحي الذي يبحث في التكثيف على صعيد اللغة والاقتصاد بالأدوات المسرحية التي تؤدي إلى تكثيف البعد الشاعري في مكونات العرض المسرحي.

وأفاد البسام بأنه قدم العمل على شكل أوبرالي ضخم وعملية إنتاجية كبيرة قبل ظهور فيروس كورونا الذي قطع البروفات النهائية لتقديم العمل لكنه بعد الجائحة العالمية والإغلاقات العامة على مستوى الكوكب قرر التأقلم مع الوضع الجديد الذي استشعره في الإنتاج المسرحي والتفاعل معه عبر تبسيط وتعميق مفاهيم العناصر المقدمة على خشبة المسرح.

ويتكون فريق عمل البسام من مجموعة متنوعة من العناصر المتميزة في أوروبا والعالم العربي كالممثلة السورية الفرنسية حلا عمران وأعضاء فريق التنين (Two or The Dragon) الموسيقيين علي حوت وعبدالرضى قبيسي من لبنان والسينوغراف الشهير إيريك سواييه ومهندسة الصوت ماتيلد دوسييه من فرنسا ومدير الإضاءة سمير شعراوي من مصر والممثل ومدير الإنتاج أسامة الجامعي من تونس والترجمة الفورية للأردنية وفاء الفراحين.

وعن تكوين فريق العمل قال البسام إنه دائما اعتمد في أعماله على خلق فرق مشتركة من بلدان عربية ومن الغرب ومزج عناصر من خلفيات وتجارب مسرحية متعددة ومختلفة بما يخدم العرض ويصب في بوتقة إيصال مقولة العرض ورسالته مؤكدا إيمانه بأن لا هوية وطنية للمسرح بل هوية فنية مطلقة عابرة للحدود.

وكان العمل قد اقتنص حصة الأسد من جوائز المسابقة الرسمية للدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية في تونس خلال شهر ديسمبر 2021 (جائزة أفضل نص مسرحي لسليمان البسام وجائزة أفضل ممثلة للممثلة حلا عمران وجائزة أفضل سينوغرافيا لإيريك سواييه).

وفي المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الشهر نفسه فازت الفنانة حلا عمران بجائزة أفضل ممثلة كما تم تقديم العمل في بيروت وفي دار الآثار الإسلامية في الكويت وكذلك ضمن فعاليات مهرجان لقاء المسرح العربي في هانوفر وضمن فعاليات مهرجان نابولي.

يذكر أن مسرحية (آي ميديا) إنتاج مشترك بين مسرح سليمان البسام ومهرجان نابولي بإيطاليا والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق).