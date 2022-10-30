أكد سفیرنا لدى المملكة العربیة السعودیة الشیخ علي الخالد، ان مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أصبح نقطة التقاء عالمیة موثوقة تجمع مسؤولین دولیین بالمستثمرین المطورین.

وقال السفیر الشیخ علي الخالد في تصریح اثناء دعوته لعدد من رجال الاعمال الكویتیین المشاركین في المؤتمر بنسخته السادسة حیث استمع منھم لملاحظاتھم الایجابیة والممیزات للاستثمار في المملكة وما رأوه من نجاح لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار خلال مشاركتھم فیھ والفائدة الكبیرة من المؤتمر بالالتقاء مع المستثمرین ورجال الاعمال وقادة الشركات العالمیة ما یفتح المجال أمامھم

لفرص كثیرة وتسھیل ذلك من خلال مثل ھذه اللقاءات.

وأشار الشیخ علي الخالد الى ان سفارة الكویت لدى المملكة تعمل على تقدیم كافة التسھیلات لرجال الاعمال والمستثمرین الكویتیین في السعودیة والتنسیق لذلك مع الجھات الحكومیة في المملكة.

ولفت الى ان المشاركة الكویتیة من القطاعین العام والخاص تؤكد الاھتمام الكبیر بھذا المحفل العالمي في المنطقة والذي شھد حضورا عالمیا كبیرا جدا یتعدى 6 الاف مشارك و500 متحدث بینھم رؤساء حكومات ومنظمات دولیة ورؤساء شركات عالمیة ما یؤكد الثقة التي حظي بھا المؤتمر منذ انطلاقتھ ویشكل اثباتا على نجاحھ فیما یطرحھ والنتائج التي یخرج بھا.

وأشار الى ان المؤتمر حظي باھتمام كبیر من وسائل اعلام عالمیة مرموقة حضرت الى العاصمة السعودیة الریاض لكي تواكب ھذا الحدث المھم وتنقل الصورة الكاملة لھ والاتفاقیات المھمة التي عقدت خلالھ والمواضیع التي طرحھا المتحدثون خلال قمم وجلسات المؤتمر.

وكانت الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار في الریاض قد عقدت على مدى ثلاثة أیام من الثلاثاء 25 الى الخمیس 27 أكتوبر الجاري تحت شعار (الاستثمار في الإنسانیة.. تمكین نظام عالمي جدید) بحضور 6 الاف مشارك من دول العالم و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة من بینھم عدد من الحائزین على جائزة نوبل ورؤساء الشركات وكبار المستثمرین.

ومن الكویت شاركت الھیئة العامة للاستثمار بدولة الكویت بشخص العضو المنتدب غانم الغنیمان وكذلك (مجلس الأعمال الكویتي) في دبي والامارات الشمالیة الذي حضر رئیسھ المھندس فراس السالم.