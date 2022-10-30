تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس شائعة أكدت وفاة الفنان عادل إمام عقب إصابته بغيبوبة ونقله بصورة عاجلة إلى مستشفى خاص؛ ما دفع نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي للمبادرة بتكذيب الشائعة مؤكداً أن عادل إمام بخير، ولم يتم نقله إلى المستشفى من الأساس ورفض أشرف توضيح حقيقة عودة عادل إمام لعالم التمثيل ببطولة فيلم «الواد وأبوه» بمشاركة ابنه محمد إمام ومن إخراج ابنه رامي إمام.

وأشار أشرف زكي إلى أن عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أمراض خطيرة، وأبدى دهشته من عودة شائعات الوفاة، رغم أن المخرج رامي إمام تحدث باستفاضة مؤخراً عن الوضع الصحي لوالده ورغبة الأخير في البقاء أطول وقت ممكن برفقة أحفاده.

وسبق أن كشف المخرج رامي إمام تفاصيل الحالة الصحية لوالده الزعيم عادل إمام، مؤكداً أنهم اعتادوا الشائعات السخيفة التي أُثيرت حول صحته، كما تحدث لأول مرة عن تفاصيل الحياة اليومية لوالده، وحقيقة عودته للفن قريباً ببطولة فيلم «الواد وأبوه».