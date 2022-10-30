" الخدمة المدنية " ينظر في أكثر من بديل جاهز لتخفيف معاناة موظفي الجهات ذات الكثافة العالية

مريم بندق

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" عن أن مجلس الخدمة المدنية سينظر في أكثر من بديل جاهز لتطبيق الدوام المرن.



و أوضحت أنه في حالة اعتماد نظام الدوام المرن فإن من أهم الضوابط التي سيتميز بها هي تطبيق ساعات العمل المنصوص عليها في لوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية وهي سبع ساعات ونصف الساعة يومياً لمدة 5 أيام أسبوعيا مع الالتزام بنظام الحضور والانصراف.



وأكدت أن أهم أهداف الدوام المرن تحقيق انسيابية العمل وتخفيف معاناة الازدحام المروري ، بصفة عامة وفي الجهات الحكومية ذات الكثافات العالية في أعداد الموظفين بصفة خاصة.