استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم، المستشار محمد جاسم بن ناجي الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية والمستشار محمد أبوصليب الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيس محكمة الاستئناف والمستشار يونس الياسين الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه نائب رئيس محكمة الاستئناف.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح اليوم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد جاسم بن ناجي ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد عبدالله أبوصليب والنائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران ونائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار يونس محمد الياسين ووكيل محكمة التمييز المستشار إسحاق حسين الكندري ووكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز ماجد الماجد ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.