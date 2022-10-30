نشرت وكالة الفضاء الأمريكیة "ناسا"، صورة طريفة للشمس التقطھا "مرصد دينامیكا الشمس" التابع للوكالة، في وقت سابق من ھذا الأسبوع.

وقالت الوكالة إن الصورة الملتقطة تظھر الشمس على ھیئة "وجه مبتسم"، لافتة إلى أن البقع الداكنة على الشمس، التي شوھدت في الضوء فوق البنفسجي، تُعرف باسم "الثقوب الإكلیلیة"، وھي المناطق التي تتدفق فیھا الرياح الشمسیة السريعة في الفضاء.

ويھدف مرصد دينامیكا الشمس للتحقیق في كیفیة بدء النشاط الشمسي ودفع الطقس الفضائي، وقد أطلق المركبة الفضائیة التابعة له لأول مرة في 11 فبراير من عام 2010 ،وھي تعمل على قیاس باطن الشمس والغلاف الجوي والمجال المغناطیسي ومخرجات الطاقة.