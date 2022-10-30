أظھرت نتائج دراسة حديثة أن الانتظام الیومي بتناول أدوية ضغط الدم قد يجنّب الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحیاة.

وأجريت الدراسة وفقا لـ "سي إن إن" على أكثر من 28 ألف شخص من كبار السن من 20 دولة، بمعدل عمر وسطي 69 ً عاما، وجمیعھم لديھم تاريخ مع ارتفاع ضغط الدم.

وقارنت كل تجربة سريرية الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم مع الأشخاص الذين يتناولون حبوبًا وھمیة مطابقة، وذلك عبر متابعتھم لمدة 3.4 سنة كمعدل وسطي، إذ تبیّن ّ أن ھناك علاقة خطیة واسعة بین انخفاض المخاطر الإدراكیة بالتوازي مع انخفاض ضغط الدم.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة، روث، إن العلماء يعرفون بالفعل أن ارتفاع ضغط الدم، خصوصا بین سن الـ 40 و الـ 65 عاما، يزيد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحیاة، لكن البحث لم يكن واضحا بشأن إذا كان خفض ضغط الدم لدى كبار السن سیقلّل من ھذا الخطر.

وأكدت أن البیانات أظھرت أن ھؤلاء الأشخاص، الذين يتناولون أدوية لخفض ضغط الدم، أقل عرضة لخطر الإصابة بالخرف من أولئك الذين يتناولون دواءً وھمیاً مطابقاً.

وكانت دراسة أجريت عام 2021، أظھرت أن اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والتقلیل من تناول الملح، تساھم بانخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المقاوم، الذي لا يستجیب للأدوية.

وكشفت دراسة أخرى نُشرت عام 2018 ،أن الأشخاص، الذين اتبعوا نظاما غذائیًا قلیل الملح، ومارسوا تقنیات إدارة الوزن، انخفض ضغط الدم لديھم بمعدل 16 ملم زئبقي انقباضي و10 ملم زئبقي انبساطي.