استقبل رئيس مجلس الأمة احمد السعدون في مكتبه اليوم، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ايفا كايلي والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للكويت.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائبة د.جنان بوشهري والنائبة عالية الخالد والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت جديميناس فرانافيشيوس.

وتناول اللقاء اهم ملفات التعاون الثنائي بين البرلمان الأوروبي ومجلس الأمة الكويتي اضافة الى بحث اهم الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

يذكر أن كايلي وصلت إلى الكويت يوم أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين.