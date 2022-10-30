وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في اجتماعها اليوم الأحد على المرسومين بقانونين في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالبطاقة المدنية، وإحالتهما إلى مجلس الأمة.

وأوضح مقرر اللجنة النائب د. محمد المهان في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالموطن الانتخابي والتصويت بالبطاقة المدنية.

وأضاف إن المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 يتعلق بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بإضافة بعض المناطق إلى الدوائر القريبة منها جغرافيا.



وبين المهان أن الاجتماع تم بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.