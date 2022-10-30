«السماك الأعزل» آخر النجوم «الشامية» في أدنى الشمال القريب من خط الاستواء السماوي

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق انه مضى على دخول فترة الوسم أمس السبت 14 يوما واليوم الـ 15، مما يعني دخول النوء الثاني أو الطالع الثاني كما يسمى فلكيا من الوسم وهو «نوء السماك»، لافتا الى انه يوجد نجمان في السماء باسم السماك الأول هو «السماك الأعزل» وهو النجم الذي نعنيه في كلامنا والذي ينزل عنده القمر في هذه الفترة، وسمي بذلك لأنه منعزل في مكانه ولا توجد قربه أو حوله كواكب كبقية النجوم الأخرى، مؤكدا ان نجم السماك يبعد عن الأرض مسافة قدرها 235 سنة ضوئية ويصل ضوؤه إلى الأرض بعد خمسين سنة، فضوء هذا النجم الذي نراه الآن في السماء قد ظهر في عام 1972 ووصل إلى الأرض الآن.

وأضاف المرزوق: أما النجم السماك الثاني فهو «السماك الرامح» الذي يقابل «السماك الأعزل» في جهة الشرق في جهة اليسار للناظر إلى السماء، وهذا النجم يقع بين نجم الغفر شرقا ونجم العواء غربا، وكلا النجمين من برج العذراء أو السنبلة الذي يقع في جنوب خط الاستواء السماوي قريبا من مدار البروج.

وتابع: كان الفلكيون العرب القدماء يعتبرون نجم «السماك الأعزل» الأشهر بين النجوم وهو آخر النجوم الشامية «الشمالية» في أدنى الشمال القريب من خط الاستواء السماوي، وهو النجم الرئيسي في برج العذراء «برج السنبلة» وفي بعض السنوات التي يكون فيها القمر في غاية بعده عن الأرض وهو ما يسمى القمر في الاوج من بعده عن الأرض أو أن يكون في الحضيض في بعده من الأرض وهي أقرب نقطة يصل إليها القمر من بعده للأرض في مداره البيضاوي أو الاهليجي.

وزاد: لهذه الأسباب يعدل القمر من منزلته فينزل فيكون في عجز أو مؤخرة نجم الأسد التي هي من نجوم السماك الأعزل وهي 4 نجوم: نجم الأسد ونجم عرش السماك أو «الخباء» ونجم الأحمال ونجم الغراب، مشيرا الى ان أفضل وقت لرؤية هذا النجم يكون أواخر فصل الربيع، وتحديدا في مساء شهر مايو من السنة الميلادية، ويلاحظ في هذا النوء أن رياح الكوس هي الرياح السائدة والتي تهب على المنطقة وتكون رياحا متقلبة الاتجاه بين جنوبية وجنوبية شرقية محملة أحيانا بالرطوبة العالية التي تجلب السحب الركامية الممطرة بأمر الله.

وذكر ان الأمطار الموسمية إذا نزلت في هذا الوقت تستمر حتى 6 ديسمبر وبعضهم يمد هذه الفترة حتى 15 ديسمبر، مبينا ان سقوط الامطار في هذه الفترة عامل مهم جدا لإنبات العديد من الأعشاب والأزهار البرية التي تظهر عادة في أيام الربيع، كما تظهر «الكماء» أو «الفقع» خاصة الفقع الزبيدي الذي يعتبر من اجود أنواع الفقع في المنطقة بعد سقوط الامطار في فترة الوسم، حيث لا يظهر الفقع إلا في فترة الوسم تحديدا ومن الامطار التي تسقط في هذه الفترة فقط، وقد قال ساجع العرب «إذا طلع السماك ذهب العكاك، وقل على الماء اللكاك».

«العكاك»: شدة الحر و«اللكاك»: الازدحام.