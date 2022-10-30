twitter facebook whatsapp viber telegram email التأكيد على أولوية الكويتيين وإزالة شرطي الامتياز ومضي عام رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عادل الدمخي: تم الاتفاق بين اللجنة والحكومة على مبلغ 300 مليون (بدل نقدي) للإجازات الأحد 2022/10/30 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2647 A+ A- استمع رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عادل الدمخي: تم الاتفاق بين اللجنة والحكومة على مبلغ 300 مليون (بدل نقدي) للإجازات، والتأكيد على أولوية الكويتيين وإزالة شرطي الامتياز ومضي عام، لتكون سنويا، وفتح السقف للتوزيع على أكبر شريحة من المواطنين.