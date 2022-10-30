محمد الصقر: «الغرفة» داعمة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.. لتحقيق أهدافه المعلنة

التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، مستشار أول مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الكويت ومدير مكتب الكويت وقطر للاتفاق العالمي للأمم المتحدة رابعة الجمعة، حيث حضر اللقاء مدير عام الغرفة رباح الرباح.

وأوضحت «الغرفة» في بيان صحافي أن هذا اللقاء يأتي في إطار موافقتها على الانضمام الى عضوية الاتفاق العالمي للأمم المتحدة الذي يعد أكبر مبادرة لمبدأ الاستدامة في العالم في تحقيق أهدافها الـ 17، حيث يضم في عضويته 17000 شركة، و4000 مؤسسة غير ربحية في أكثر من 177 دولة وأكثر من 70 شبكة محلية، ويهدف إلى دعوة الشركات والمؤسسات المسؤولة للعمل على مواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع أبرز التحديات العالمية التي تتمثل بـ 10 مبادئ عالمية في 4 مجالات أساسية هي: حقوق الإنسان، العمل، البيئة، ومكافحة الفساد.

وفي هذا السياق، أكد الصقر على دعم الغرفة لمبادئ الميثاق العشرة والعمل على اتخاذ نهج مسؤول ومتكامل لتحقيق هذه الأهداف المعلن عنها.

يذكر أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يلتزم بأن يقدم كل ما يمكنه أن يكون حافزا وداعما رائدا لهذا التحول الذي ستتبناه الشركات والمؤسسات المسؤولة في حال انضمامها للاتفاق، ومما سيقدمه الاتفاق للمشاركين أيضا مجموعة أدوات شاملة بما في ذلك منصات لتقديم الحلول، ومركز عمل أعمال الأمم المتحدة عبر الإنترنت وجميع الموارد التي ستساعد المشاركين على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.