أعلنت دار التقويم القطري أن الكوكب ذو الحلقات الرائعة "زحل" سيلتقي مع القمر مرتين في سماء قطر خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل .

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) اليوم الأحد ، ستكون المرة الأولى مساء بعد غد /الثلاثاء، بينما ستكون المرة الثانية يوم الثلاثاء 29 من الشهر المقبل.

وذكر الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري أن سكان دولة قطر سيتمكنون من رصد ورؤية كوكب زحل والقمر معا بالعين المجردة أو بالتليسكوبات الفلكية باتجاه الأفق الجنوبي لسماء قطر .

وأشار مرزوق إلى أن هذه الظواهر طبيعية ولن تؤثر على كوكب الأرض ، وأنها فرصة جيدة لرؤية ورصد كوكب زحل والقمر معا عند أقرب نقطة، لافتا إلى أنها تؤكد مدى دقة الحسابات الفلكية في حساب مدارات حركة الكواكب والنجوم ، كما أنها تعتبر دليلا مهما لهواة الفلك للتعرف على منظر السماء وما يمكنهم رصده من ظواهر وأحداث فلكية.

ومن المعلوم أن كوكب زحل هو عملاق غازي، إضافة إلى أنه ثاني أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية؛ حيث يبلغ قطره 10 أضعاف قطر الأرض تقريبا، ويمكن رؤية ورصد كوكب زحل من على سطح الأرض بالعين المجردة كجرم لامع، ولكن رؤية حلقاته تحتاج إلى تليسكوب.