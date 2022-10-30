طرح المطرب السوري شادي أسود أحدث أغنياته "ما طار" من ألحانه وكلمات الشاعر نادر قطان وإخراج شاري منير عبر قناته الرسمية على اليوتيوب بعد غياب طويل عن الساحة دام لعدة سنوات.

وفاجأ أسود جمهوره بطرح الأغنية التي جرى تصويرها في دبي، وحققت آلاف المشاهدات مع الساعات الأولى على طرحها عبر "يوتيوب".

ولقب شادي أسود بملك الرومانسية لتقديمه مجموعة متنوعة من الأغاني العاطفية منها "لم لا"، و"مريومة" والتي تعتبر من أغاني البيئة الشامية و"عقبال المية يا حياتي" التي أصدرها بمناسبة عيد الحب .

ويعد المطرب السوري شادي أسود من أشهر النجوم الذين انطلقوا لعالم الفن والغناء من برنامج المواهب الغنائية سوبر ستار بموسمه الأول عام .2003

يذكر أن أول أعمال أسود الفنية كانت أغنية "تعي لعندي" سنة 2004 وتصدرت الأغنية كثير من سباقات الأغاني العربية، تلاها أغنية (كوني اكيدة)، وقدم على ألحان المسلسل التركي (سنوات الضياع) أغنية من كلماته بعنوان "انا بدفع عمري".